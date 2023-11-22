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Гойас - Крузейро

22.11.2023, Среда, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 35 тур Гойас - Крузейро
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
16 тур
22 июля, суббота 00:00 Крузейро Гойас
Бразилия. Серия А 2019
22 тур
1 октября, вторник 02:00 Гойас 1:0 Крузейро
3 тур
5 мая, воскресенье 22:00 Крузейро 2:1 Гойас
Бразилия. Серия А 2015
32 тур
25 октября, воскресенье 23:00 Гойас 0:1 Крузейро
13 тур
12 июля, воскресенье 22:00 Крузейро 1:0 Гойас
Бразилия. Серия А 2014
36 тур
23 ноября, воскресенье 22:00 Крузейро 2:1 Гойас
17 тур
25 августа, понедельник 01:30 Гойас 0:1 Крузейро
Бразилия. Серия А 2013
20 тур
12 сентября, четверг 04:00 Гойас 1:2 Крузейро
1 тур
27 мая, понедельник 00:00 Крузейро 5:0 Гойас
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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