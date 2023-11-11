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Баия - Атлетико Паранаэнсе

11.11.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 34 тур Баия - Атлетико Паранаэнсе
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
15 тур
15 июля, суббота 00:00 Атлетико Паранаэнсе Баия
Бразилия. Серия А 2021
25 тур
10 октября, воскресенье 01:00 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Баия
6 тур
25 июня, пятница 03:30 Баия 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2020
31 тур
21 января, четверг 00:00 Баия 1:0 Атлетико Паранаэнсе
12 тур
27 сентября, воскресенье 01:00 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Баия
Бразилия. Серия А 2019
23 тур
6 октября, воскресенье 01:00 Баия 1:2 Атлетико Паранаэнсе
4 тур
13 мая, понедельник 01:00 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Баия
Бразилия. Серия А 2018
22 тур
2 сентября, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Баия
3 тур
29 апреля, воскресенье 22:00 Баия 0:0 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2017
20 тур
14 августа, понедельник 01:00 Атлетико Паранаэнсе 4:1 Баия
1 тур
14 мая, воскресенье 22:00 Баия 6:2 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2014
36 тур
23 ноября, воскресенье 02:00 Баия 1:2 Атлетико Паранаэнсе
17 тур
25 августа, понедельник 01:30 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Баия
Бразилия. Серия А 2013
31 тур
27 октября, воскресенье 22:00 Баия 1:1 Атлетико Паранаэнсе
12 тур
8 августа, четверг 00:00 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Баия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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