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Гойас - Сантос

04.11.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 33 тур Гойас - Сантос
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
14 тур
8 июля, суббота 00:00 Сантос Гойас
Бразилия. Серия А 2022
25 тур
6 сентября, вторник 02:00 Сантос 1:2 Гойас
6 тур
16 мая, понедельник 01:00 Гойас 1:0 Сантос
Бразилия. Серия А 2020
32 тур
25 января, понедельник 00:15 Сантос 3:4 Гойас
13 тур
5 октября, понедельник 00:15 Гойас 2:3 Сантос
Бразилия. Серия А 2019
32 тур
9 ноября, суббота 23:00 Гойас 0:3 Сантос
13 тур
4 августа, воскресенье 17:00 Сантос 6:1 Гойас
Бразилия. Серия А 2015
31 тур
18 октября, воскресенье 22:00 Сантос 3:1 Гойас
12 тур
9 июля, четверг 01:30 Гойас 4:1 Сантос
Бразилия. Серия А 2014
25 тур
29 сентября, понедельник 01:30 Сантос 2:0 Гойас
6 тур
23 мая, пятница 02:30 Гойас 2:2 Сантос
Бразилия. Серия А 2013
38 тур
8 декабря, воскресенье 23:00 Гойас 0:3 Сантос
19 тур
8 сентября, воскресенье 01:30 Сантос 1:0 Гойас
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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