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Коритиба - Гойас

01.11.2023, Среда, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 32 тур Коритиба - Гойас
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
13 тур
1 июля, суббота 00:00 Гойас Коритиба
Бразилия. Серия А 2022
20 тур
30 июля, суббота 22:30 Гойас 1:0 Коритиба
1 тур
10 апреля, воскресенье 17:00 Коритиба 3:0 Гойас
Бразилия. Серия А 2020
28 тур
7 января, четверг 02:30 Коритиба 1:2 Гойас
9 тур
10 сентября, четверг 00:01 Гойас 3:3 Коритиба
Бразилия. Серия А 2015
35 тур
19 ноября, четверг 00:30 Гойас 1:3 Коритиба
16 тур
2 августа, воскресенье 17:00 Коритиба 1:1 Гойас
Бразилия. Серия А 2014
28 тур
12 октября, воскресенье 01:30 Гойас 3:0 Коритиба
9 тур
1 июня, воскресенье 01:30 Коритиба 3:0 Гойас
Бразилия. Серия А 2013
22 тур
19 сентября, четверг 04:00 Коритиба 2:2 Гойас
3 тур
2 июня, воскресенье 00:00 Гойас 1:1 Коритиба
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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