Коритиба - Гойас

|13 тур
|1 июля, суббота
|00:00
|Гойас
|Коритиба
|20 тур
|30 июля, суббота
|22:30
|Гойас
|1:0
|Коритиба
|1 тур
|10 апреля, воскресенье
|17:00
|Коритиба
|3:0
|Гойас
|28 тур
|7 января, четверг
|02:30
|Коритиба
|1:2
|Гойас
|9 тур
|10 сентября, четверг
|00:01
|Гойас
|3:3
|Коритиба
|35 тур
|19 ноября, четверг
|00:30
|Гойас
|1:3
|Коритиба
|16 тур
|2 августа, воскресенье
|17:00
|Коритиба
|1:1
|Гойас
|28 тур
|12 октября, воскресенье
|01:30
|Гойас
|3:0
|Коритиба
|9 тур
|1 июня, воскресенье
|01:30
|Коритиба
|3:0
|Гойас
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0