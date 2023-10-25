Интернасьонал - Коритиба

|11 тур
|21 июня, среда
|00:00
|Коритиба
|Интернасьонал
|11 тур
|21 июня, среда
|00:00
|Коритиба
|Интернасьонал
|33 тур
|24 октября, понедельник
|00:00
|Коритиба
|1:1
|Интернасьонал
|14 тур
|25 июня, суббота
|03:30
|Интернасьонал
|3:0
|Коритиба
|20 тур
|8 ноября, воскресенье
|22:00
|Интернасьонал
|2:2
|Коритиба
|1 тур
|9 августа, воскресенье
|01:30
|Коритиба
|0:1
|Интернасьонал
|29 тур
|7 октября, пятница
|01:30
|Интернасьонал
|1:0
|Коритиба
|10 тур
|24 июня, пятница
|03:30
|Коритиба
|1:1
|Интернасьонал
|25 тур
|13 сентября, воскресенье
|00:30
|Коритиба
|0:1
|Интернасьонал
|6 тур
|7 июня, воскресенье
|17:00
|Интернасьонал
|2:0
|Коритиба
|25 тур
|29 сентября, понедельник
|01:30
|Интернасьонал
|4:2
|Коритиба
|6 тур
|22 мая, четверг
|02:30
|Коритиба
|1:1
|Интернасьонал
|36 тур
|25 ноября, понедельник
|01:30
|Интернасьонал
|0:0
|Коритиба
|17 тур
|1 сентября, воскресенье
|23:00
|Коритиба
|0:0
|Интернасьонал
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0