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Интернасьонал - Коритиба

25.10.2023, Среда, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 30 тур Интернасьонал - Коритиба
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
11 тур
21 июня, среда 00:00 Коритиба Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2022
33 тур
24 октября, понедельник 00:00 Коритиба 1:1 Интернасьонал
14 тур
25 июня, суббота 03:30 Интернасьонал 3:0 Коритиба
Бразилия. Серия А 2020
20 тур
8 ноября, воскресенье 22:00 Интернасьонал 2:2 Коритиба
1 тур
9 августа, воскресенье 01:30 Коритиба 0:1 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2016
29 тур
7 октября, пятница 01:30 Интернасьонал 1:0 Коритиба
10 тур
24 июня, пятница 03:30 Коритиба 1:1 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2015
25 тур
13 сентября, воскресенье 00:30 Коритиба 0:1 Интернасьонал
6 тур
7 июня, воскресенье 17:00 Интернасьонал 2:0 Коритиба
Бразилия. Серия А 2014
25 тур
29 сентября, понедельник 01:30 Интернасьонал 4:2 Коритиба
6 тур
22 мая, четверг 02:30 Коритиба 1:1 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2013
36 тур
25 ноября, понедельник 01:30 Интернасьонал 0:0 Коритиба
17 тур
1 сентября, воскресенье 23:00 Коритиба 0:0 Интернасьонал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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