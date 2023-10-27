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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Интернасьонал
Васко да Гама - Интернасьонал: обзор матча 27 октября 2023
Васко да Гама
27.10.2023, пятница, 01:00
Бразилия. Серия А, 29 тур
1 : 2
Завершен
Интернасьонал
85'
А. Тейшейра
20'
Маурисио
60'
Э. Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Интернасьонал
90'
+7
Желтая карточка
К. де Пена
Вторая желтая
П. Паула
90'
+1
87'
Замена
К. де Пена
️️️️
Ф. Бустос
87'
Замена
П. Энрике
️️️️
Э. Валенсия
ГОЛ! 1:2!
А. Тейшейра
85'
80'
Желтая карточка
Г. Меркадо
77'
Замена
B. Henrique
️️️️
Ч. Арангис
77'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
А. Патрик
Замена
Х. Луис Родригес
️️️️
П. Энрике
77'
Замена
Жаир
️️️️
Б. Пракседес
71'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
З. Габриэл
70'
63'
Замена
И. Гомес
️️️️
Маурисио
60'
ГОЛ! 0:2!
Э. Валенсия
Пас отдал
Ф. Бустос
59'
Желтая карточка
С. Рочет
52'
Желтая карточка
Вандерсон
Желтая карточка
П. Паула
48'
Желтая карточка
З. Габриэл
36'
20'
ГОЛ! 0:1!
Маурисио
Пас отдал
А. Патрик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Лео
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
23
Зе Габриэл
ОП
17
Гари Медель
ОП
27
Паулиньо Паула
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
25
Бруно Пракседес
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
19
Пабло Вегетти
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Интернасьонал
1
Серхио Рочет
ВР
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
18
Маурисио
АП
10
Алан Патрик
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Васко да Гама
97
Иван
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
77
Эрик Маркус
ЛВ
85
Матеус Карвальо
ОП
8
Жаир
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Лука Орельяно
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
23
Ромуло
ЦП
18
Габриэл Баррос
ПВ
8
Bruno Henrique
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Жардим
6
Питон
3
Лео
96
Энрике
23
Зе Габриэл
17
Медель
27
Паула
10
Пайет
25
Пракседес
77
Пек
19
Вегетти
4-2-2-2
1
Рочет
14
Бустос
44
Витао
25
Меркадо
6
Рене
5
Кардозо
20
Арангис
18
Маурисио
10
Патрик
94
Вандерсон
13
Валенсия
96
Энрике
2
Родригес
2
Родригес
96
Энрике
25
Пракседес
8
Жаир
8
Жаир
25
Пракседес
23
Зе Габриэл
11
Тейшейра
11
Тейшейра
23
Зе Габриэл
18
Маурисио
3
Гомес
3
Гомес
18
Маурисио
10
Патрик
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
10
Патрик
14
Бустос
14
де Пена
14
де Пена
14
Бустос
20
Арангис
8
8
20
Арангис
13
Валенсия
7
Энрике
7
Энрике
13
Валенсия
Остались в запасе
Васко да Гама
Интернасьонал
97
Иван
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
77
Эрик Маркус
ЛВ
10
Лука Орельяно
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
13
Кейллер
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
18
Габриэл Баррос
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Остались в запасе
97
Иван
ВР
12
Жефферсон
ЛЗ
3
Майкон
ЦЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
85
Матеус Карвальо
ОП
77
Эрик Маркус
ЛВ
10
Лука Орельяно
ПВ
11
Себастьян Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
23
Ромуло
ЦП
18
Габриэл Баррос
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Главный тренер
Вильям Батиста
Главный тренер
Мано Менезес
Статистика матча Васко да Гама - Интернасьонал
2
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
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