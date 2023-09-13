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Баия - Сантос

13.09.2023, Среда, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 24 тур Баия - Сантос
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
5 тур
10 мая, среда 00:00 Сантос Баия
Бразилия. Серия А 2021
20 тур
12 сентября, воскресенье 03:00 Сантос 0:0 Баия
1 тур
30 мая, воскресенье 02:00 Баия 3:0 Сантос
Бразилия. Серия А 2020
38 тур
26 февраля, пятница 03:30 Баия 2:0 Сантос
19 тур
2 ноября, понедельник 00:15 Сантос 3:1 Баия
Бразилия. Серия А 2019
29 тур
1 ноября, пятница 01:15 Сантос 1:0 Баия
10 тур
14 июля, воскресенье 01:00 Баия 0:1 Сантос
Бразилия. Серия А 2018
21 тур
25 августа, суббота 22:00 Сантос 2:0 Баия
2 тур
21 апреля, суббота 22:00 Баия 1:0 Сантос
Бразилия. Серия А 2017
35 тур
17 ноября, пятница 02:00 Баия 3:1 Сантос
16 тур
23 июля, воскресенье 17:00 Сантос 3:0 Баия
Бразилия. Серия А 2014
27 тур
10 октября, пятница 02:30 Сантос 1:0 Баия
8 тур
30 мая, пятница 04:00 Баия 0:2 Сантос
Бразилия. Серия А 2013
34 тур
15 ноября, пятница 01:30 Сантос 3:0 Баия
15 тур
19 августа, понедельник 00:00 Баия 0:0 Сантос
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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