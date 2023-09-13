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Гремио - Палмейрас

13.09.2023, Среда, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 24 тур Гремио - Палмейрас
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
5 тур
10 мая, среда 00:00 Палмейрас Гремио
Бразилия. Серия А 2021
29 тур
31 октября, воскресенье 22:00 Гремио 1:3 Палмейрас
10 тур
8 июля, четверг 01:00 Палмейрас 2:0 Гремио
Бразилия. Серия А 2020
30 тур
16 января, суббота 03:30 Палмейрас 1:1 Гремио
11 тур
20 сентября, воскресенье 22:00 Гремио 1:1 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2019
34 тур
24 ноября, воскресенье 22:00 Палмейрас 1:2 Гремио
15 тур
18 августа, воскресенье 03:00 Гремио 1:1 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2018
29 тур
14 октября, воскресенье 22:00 Палмейрас 2:0 Гремио
10 тур
7 июня, четверг 03:45 Гремио 0:2 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2017
30 тур
22 октября, воскресенье 22:00 Гремио 1:3 Палмейрас
11 тур
1 июля, суббота 22:00 Палмейрас 1:0 Гремио
Бразилия. Серия А 2016
24 тур
12 сентября, понедельник 00:30 Гремио 0:0 Палмейрас
5 тур
3 июня, пятница 03:00 Палмейрас 4:3 Гремио
Бразилия. Серия А 2015
27 тур
20 сентября, воскресенье 00:30 Палмейрас 3:2 Гремио
8 тур
21 июня, воскресенье 03:00 Гремио 1:0 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2014
28 тур
12 октября, воскресенье 04:00 Палмейрас 2:1 Гремио
9 тур
1 июня, воскресенье 23:00 Гремио 0:0 Палмейрас
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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