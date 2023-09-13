Гремио - Палмейрас

|5 тур
|10 мая, среда
|00:00
|Палмейрас
|Гремио
|29 тур
|31 октября, воскресенье
|22:00
|Гремио
|1:3
|Палмейрас
|10 тур
|8 июля, четверг
|01:00
|Палмейрас
|2:0
|Гремио
|30 тур
|16 января, суббота
|03:30
|Палмейрас
|1:1
|Гремио
|11 тур
|20 сентября, воскресенье
|22:00
|Гремио
|1:1
|Палмейрас
|34 тур
|24 ноября, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|1:2
|Гремио
|15 тур
|18 августа, воскресенье
|03:00
|Гремио
|1:1
|Палмейрас
|29 тур
|14 октября, воскресенье
|22:00
|Палмейрас
|2:0
|Гремио
|10 тур
|7 июня, четверг
|03:45
|Гремио
|0:2
|Палмейрас
|30 тур
|22 октября, воскресенье
|22:00
|Гремио
|1:3
|Палмейрас
|11 тур
|1 июля, суббота
|22:00
|Палмейрас
|1:0
|Гремио
|24 тур
|12 сентября, понедельник
|00:30
|Гремио
|0:0
|Палмейрас
|5 тур
|3 июня, пятница
|03:00
|Палмейрас
|4:3
|Гремио
|27 тур
|20 сентября, воскресенье
|00:30
|Палмейрас
|3:2
|Гремио
|8 тур
|21 июня, воскресенье
|03:00
|Гремио
|1:0
|Палмейрас
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0