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Брагантино - Гремио

02.09.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 23 тур Брагантино - Гремио
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
4 тур
6 мая, суббота 00:00 Гремио Брагантино
Бразилия. Серия А 2021
33 тур
17 ноября, среда 00:00 Гремио 3:0 Брагантино
14 тур
1 августа, воскресенье 03:00 Брагантино 1:0 Гремио
Бразилия. Серия А 2020
38 тур
26 февраля, пятница 03:30 Брагантино 1:0 Гремио
19 тур
3 ноября, вторник 02:00 Гремио 2:1 Брагантино
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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