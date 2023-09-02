Фламенго - Атлетико Паранаэнсе

|4 тур
|6 мая, суббота
|00:00
|Атлетико Паранаэнсе
|Фламенго
|4 тур
|6 мая, суббота
|00:00
|Атлетико Паранаэнсе
|Фламенго
|22 тур
|14 августа, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|5:0
|Атлетико Паранаэнсе
|3 тур
|23 апреля, суббота
|22:30
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Фламенго
|4 тур
|2 ноября, вторник
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:2
|Фламенго
|23 тур
|3 октября, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|3:0
|Атлетико Паранаэнсе
|32 тур
|24 января, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:1
|Фламенго
|13 тур
|4 октября, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|3:1
|Атлетико Паранаэнсе
|25 тур
|13 октября, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|0:2
|Фламенго
|6 тур
|26 мая, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|3:2
|Атлетико Паранаэнсе
|38 тур
|2 декабря, воскресенье
|00:01
|Фламенго
|1:2
|Атлетико Паранаэнсе
|19 тур
|19 августа, воскресенье
|17:00
|Атлетико Паранаэнсе
|3:0
|Фламенго
|22 тур
|27 августа, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе
|3 тур
|28 мая, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|Фламенго
|38 тур
|11 декабря, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|Фламенго
|19 тур
|7 августа, воскресенье
|00:30
|Фламенго
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе
|37 тур
|30 ноября, понедельник
|00:30
|Атлетико Паранаэнсе
|3:0
|Фламенго
|18 тур
|13 августа, четверг
|01:30
|Фламенго
|3:2
|Атлетико Паранаэнсе
|29 тур
|19 октября, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:1
|Фламенго
|10 тур
|17 июля, четверг
|05:00
|Фламенго
|1:2
|Атлетико Паранаэнсе
|22 тур
|20 сентября, пятница
|02:30
|Фламенго
|2:4
|Атлетико Паранаэнсе
|3 тур
|1 июня, суббота
|00:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:2
|Фламенго
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0