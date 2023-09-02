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Фламенго - Атлетико Паранаэнсе

02.09.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 23 тур Фламенго - Атлетико Паранаэнсе
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
4 тур
6 мая, суббота 00:00 Атлетико Паранаэнсе Фламенго
Бразилия. Серия А 2022
22 тур
14 августа, воскресенье 22:00 Фламенго 5:0 Атлетико Паранаэнсе
3 тур
23 апреля, суббота 22:30 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Фламенго
Бразилия. Серия А 2021
4 тур
2 ноября, вторник 22:00 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Фламенго
23 тур
3 октября, воскресенье 22:00 Фламенго 3:0 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2020
32 тур
24 января, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго
13 тур
4 октября, воскресенье 22:00 Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2019
25 тур
13 октября, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Фламенго
6 тур
26 мая, воскресенье 22:00 Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2018
38 тур
2 декабря, воскресенье 00:01 Фламенго 1:2 Атлетико Паранаэнсе
19 тур
19 августа, воскресенье 17:00 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго
Бразилия. Серия А 2017
22 тур
27 августа, воскресенье 22:00 Фламенго 2:0 Атлетико Паранаэнсе
3 тур
28 мая, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Фламенго
Бразилия. Серия А 2016
38 тур
11 декабря, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Фламенго
19 тур
7 августа, воскресенье 00:30 Фламенго 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2015
37 тур
30 ноября, понедельник 00:30 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Фламенго
18 тур
13 августа, четверг 01:30 Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2014
29 тур
19 октября, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго
10 тур
17 июля, четверг 05:00 Фламенго 1:2 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2013
22 тур
20 сентября, пятница 02:30 Фламенго 2:4 Атлетико Паранаэнсе
3 тур
1 июня, суббота 00:00 Атлетико Паранаэнсе 2:2 Фламенго
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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