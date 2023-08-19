Атлетико Паранаэнсе - Флуминенсе

|2 тур
|22 апреля, суббота
|00:00
|Флуминенсе
|Атлетико Паранаэнсе
|2 тур
|22 апреля, суббота
|00:00
|Флуминенсе
|Атлетико Паранаэнсе
|25 тур
|4 сентября, воскресенье
|01:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Флуминенсе
|6 тур
|15 мая, воскресенье
|03:00
|Флуминенсе
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе
|27 тур
|17 октября, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|Флуминенсе
|8 тур
|30 июня, среда
|22:00
|Флуминенсе
|1:4
|Атлетико Паранаэнсе
|24 тур
|6 декабря, воскресенье
|01:00
|Флуминенсе
|3:1
|Атлетико Паранаэнсе
|5 тур
|22 августа, суббота
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|0:1
|Флуминенсе
|26 тур
|18 октября, пятница
|03:00
|Флуминенсе
|1:2
|Атлетико Паранаэнсе
|7 тур
|2 июня, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|3:0
|Флуминенсе
|25 тур
|16 сентября, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|3:1
|Флуминенсе
|6 тур
|21 мая, понедельник
|01:00
|Флуминенсе
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе
|24 тур
|17 сентября, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|3:1
|Флуминенсе
|5 тур
|7 июня, среда
|02:00
|Флуминенсе
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе
|35 тур
|15 ноября, вторник
|22:00
|Флуминенсе
|1:1
|Атлетико Паранаэнсе
|16 тур
|24 июля, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Флуминенсе
|32 тур
|24 октября, суббота
|22:00
|Флуминенсе
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе
|13 тур
|12 июля, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:2
|Флуминенсе
|31 тур
|25 октября, суббота
|22:20
|Флуминенсе
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе
|12 тур
|27 июля, воскресенье
|23:00
|Атлетико Паранаэнсе
|0:3
|Флуминенсе
|20 тур
|12 сентября, четверг
|02:30
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|Флуминенсе
|1 тур
|27 мая, понедельник
|00:00
|Флуминенсе
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0