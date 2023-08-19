Фламенго - Интернасьонал

|2 тур
|22 апреля, суббота
|00:00
|Интернасьонал
|Фламенго
|2 тур
|22 апреля, суббота
|00:00
|Интернасьонал
|Фламенго
|30 тур
|6 октября, четверг
|03:30
|Фламенго
|0:0
|Интернасьонал
|11 тур
|12 июня, воскресенье
|03:00
|Интернасьонал
|3:1
|Фламенго
|34 тур
|21 ноября, воскресенье
|03:30
|Интернасьонал
|1:2
|Фламенго
|15 тур
|9 августа, понедельник
|00:15
|Фламенго
|0:4
|Интернасьонал
|37 тур
|21 февраля, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|2:1
|Интернасьонал
|18 тур
|26 октября, понедельник
|00:15
|Интернасьонал
|2:2
|Фламенго
|21 тур
|26 сентября, четверг
|03:30
|Фламенго
|3:1
|Интернасьонал
|2 тур
|1 мая, среда
|22:00
|Интернасьонал
|2:1
|Фламенго
|23 тур
|6 сентября, четверг
|03:45
|Интернасьонал
|2:1
|Фламенго
|4 тур
|6 мая, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|2:0
|Интернасьонал
|31 тур
|16 октября, воскресенье
|22:00
|Интернасьонал
|2:1
|Фламенго
|12 тур
|30 июня, четверг
|01:30
|Фламенго
|1:0
|Интернасьонал
|31 тур
|18 октября, воскресенье
|21:00
|Фламенго
|0:1
|Интернасьонал
|12 тур
|9 июля, четверг
|04:00
|Интернасьонал
|1:2
|Фламенго
|30 тур
|23 октября, четверг
|01:30
|Фламенго
|2:0
|Интернасьонал
|11 тур
|20 июля, воскресенье
|23:00
|Интернасьонал
|4:0
|Фламенго
|27 тур
|11 октября, пятница
|04:00
|Фламенго
|2:1
|Интернасьонал
|8 тур
|21 июля, воскресенье
|00:00
|Интернасьонал
|1:0
|Фламенго
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0