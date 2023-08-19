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Фламенго - Интернасьонал

19.08.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 21 тур Фламенго - Интернасьонал
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
2 тур
22 апреля, суббота 00:00 Интернасьонал Фламенго
Бразилия. Серия А 2022
30 тур
6 октября, четверг 03:30 Фламенго 0:0 Интернасьонал
11 тур
12 июня, воскресенье 03:00 Интернасьонал 3:1 Фламенго
Бразилия. Серия А 2021
34 тур
21 ноября, воскресенье 03:30 Интернасьонал 1:2 Фламенго
15 тур
9 августа, понедельник 00:15 Фламенго 0:4 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2020
37 тур
21 февраля, воскресенье 22:00 Фламенго 2:1 Интернасьонал
18 тур
26 октября, понедельник 00:15 Интернасьонал 2:2 Фламенго
Бразилия. Серия А 2019
21 тур
26 сентября, четверг 03:30 Фламенго 3:1 Интернасьонал
2 тур
1 мая, среда 22:00 Интернасьонал 2:1 Фламенго
Бразилия. Серия А 2018
23 тур
6 сентября, четверг 03:45 Интернасьонал 2:1 Фламенго
4 тур
6 мая, воскресенье 22:00 Фламенго 2:0 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2016
31 тур
16 октября, воскресенье 22:00 Интернасьонал 2:1 Фламенго
12 тур
30 июня, четверг 01:30 Фламенго 1:0 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2015
31 тур
18 октября, воскресенье 21:00 Фламенго 0:1 Интернасьонал
12 тур
9 июля, четверг 04:00 Интернасьонал 1:2 Фламенго
Бразилия. Серия А 2014
30 тур
23 октября, четверг 01:30 Фламенго 2:0 Интернасьонал
11 тур
20 июля, воскресенье 23:00 Интернасьонал 4:0 Фламенго
Бразилия. Серия А 2013
27 тур
11 октября, пятница 04:00 Фламенго 2:1 Интернасьонал
8 тур
21 июля, воскресенье 00:00 Интернасьонал 1:0 Фламенго
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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