Сантос - Гремио

|1 тур
|15 апреля, суббота
|00:00
|Гремио
|Сантос
|25 тур
|10 октября, воскресенье
|22:00
|Сантос
|1:0
|Гремио
|6 тур
|25 июня, пятница
|03:30
|Гремио
|2:2
|Сантос
|34 тур
|3 февраля, среда
|22:00
|Гремио
|3:3
|Сантос
|15 тур
|11 октября, воскресенье
|22:00
|Сантос
|2:1
|Гремио
|20 тур
|22 сентября, воскресенье
|03:00
|Сантос
|0:3
|Гремио
|1 тур
|28 апреля, воскресенье
|17:00
|Гремио
|1:2
|Сантос
|36 тур
|20 ноября, понедельник
|00:01
|Сантос
|1:0
|Гремио
|17 тур
|31 июля, понедельник
|01:00
|Гремио
|1:1
|Сантос
|31 тур
|17 октября, понедельник
|00:30
|Сантос
|1:1
|Гремио
|12 тур
|30 июня, четверг
|01:30
|Гремио
|3:2
|Сантос
|30 тур
|16 октября, пятница
|03:00
|Гремио
|1:0
|Сантос
|11 тур
|5 июля, воскресенье
|22:00
|Сантос
|1:3
|Гремио
|22 тур
|19 сентября, пятница
|03:30
|Гремио
|0:0
|Сантос
|3 тур
|4 мая, воскресенье
|01:30
|Сантос
|0:0
|Гремио
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0