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Сантос - Гремио

12.08.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 20 тур Сантос - Гремио
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2023
1 тур
15 апреля, суббота 00:00 Гремио Сантос
Бразилия. Серия А 2021
25 тур
10 октября, воскресенье 22:00 Сантос 1:0 Гремио
6 тур
25 июня, пятница 03:30 Гремио 2:2 Сантос
Бразилия. Серия А 2020
34 тур
3 февраля, среда 22:00 Гремио 3:3 Сантос
15 тур
11 октября, воскресенье 22:00 Сантос 2:1 Гремио
Бразилия. Серия А 2019
20 тур
22 сентября, воскресенье 03:00 Сантос 0:3 Гремио
1 тур
28 апреля, воскресенье 17:00 Гремио 1:2 Сантос
Бразилия. Серия А 2018
23 тур
7 сентября, пятница 03:00 Сантос 0:0 Гремио
4 тур
7 мая, понедельник 01:00 Гремио 5:1 Сантос
Бразилия. Серия А 2017
36 тур
20 ноября, понедельник 00:01 Сантос 1:0 Гремио
17 тур
31 июля, понедельник 01:00 Гремио 1:1 Сантос
Бразилия. Серия А 2016
31 тур
17 октября, понедельник 00:30 Сантос 1:1 Гремио
12 тур
30 июня, четверг 01:30 Гремио 3:2 Сантос
Бразилия. Серия А 2015
30 тур
16 октября, пятница 03:00 Гремио 1:0 Сантос
11 тур
5 июля, воскресенье 22:00 Сантос 1:3 Гремио
Бразилия. Серия А 2014
22 тур
19 сентября, пятница 03:30 Гремио 0:0 Сантос
3 тур
4 мая, воскресенье 01:30 Сантос 0:0 Гремио
Бразилия. Серия А 2013
22 тур
19 сентября, четверг 02:30 Гремио 1:1 Сантос
3 тур
1 июня, суббота 00:00 Сантос 1:1 Гремио
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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