Атлетико Минейро - Фламенго

|32 тур
|16 октября, воскресенье
|02:30
|Фламенго
|1:0
|Атлетико Минейро
|13 тур
|19 июня, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Фламенго
|32 тур
|16 октября, воскресенье
|02:30
|Фламенго
|1:0
|Атлетико Минейро
|13 тур
|19 июня, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Фламенго
|29 тур
|31 октября, воскресенье
|01:00
|Фламенго
|1:0
|Атлетико Минейро
|10 тур
|8 июля, четверг
|01:00
|Атлетико Минейро
|2:1
|Фламенго
|20 тур
|9 ноября, понедельник
|00:15
|Атлетико Минейро
|4:0
|Фламенго
|1 тур
|9 августа, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|0:1
|Атлетико Минейро
|24 тур
|11 октября, пятница
|02:00
|Фламенго
|3:1
|Атлетико Минейро
|5 тур
|19 мая, воскресенье
|01:00
|Атлетико Минейро
|2:1
|Фламенго
|26 тур
|23 сентября, воскресенье
|22:00
|Фламенго
|2:1
|Атлетико Минейро
|7 тур
|27 мая, воскресенье
|03:00
|Атлетико Минейро
|0:1
|Фламенго
|20 тур
|13 августа, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Фламенго
|1 тур
|13 мая, суббота
|22:00
|Фламенго
|1:1
|Атлетико Минейро
|33 тур
|29 октября, суббота
|21:30
|Атлетико Минейро
|2:2
|Фламенго
|14 тур
|10 июля, воскресенье
|17:00
|Фламенго
|2:0
|Атлетико Минейро
|27 тур
|20 сентября, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|4:1
|Фламенго
|8 тур
|20 июня, суббота
|22:30
|Фламенго
|0:2
|Атлетико Минейро
|35 тур
|20 ноября, четверг
|03:00
|Атлетико Минейро
|4:0
|Фламенго
|16 тур
|21 августа, четверг
|05:00
|Фламенго
|2:1
|Атлетико Минейро
|30 тур
|20 октября, воскресенье
|22:00
|Атлетико Минейро
|1:0
|Фламенго
|11 тур
|4 августа, воскресенье
|00:00
|Фламенго
|3:0
|Атлетико Минейро
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0