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Коритиба - Флуминенсе

22.07.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 16 тур Коритиба - Флуминенсе
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
23 тур
21 августа, воскресенье 01:00 Флуминенсе 5:2 Коритиба
4 тур
1 мая, воскресенье 22:00 Коритиба 3:2 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2020
31 тур
21 января, четверг 02:30 Коритиба 3:3 Флуминенсе
12 тур
29 сентября, вторник 02:00 Флуминенсе 4:0 Коритиба
Бразилия. Серия А 2017
33 тур
10 ноября, пятница 02:00 Флуминенсе 2:2 Коритиба
14 тур
17 июля, понедельник 01:00 Коритиба 1:2 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2016
32 тур
23 октября, воскресенье 23:30 Коритиба 1:1 Флуминенсе
13 тур
2 июля, суббота 22:00 Флуминенсе 0:0 Коритиба
Бразилия. Серия А 2015
24 тур
10 сентября, четверг 04:00 Коритиба 1:1 Флуминенсе
5 тур
4 июня, четверг 22:00 Флуминенсе 2:0 Коритиба
Бразилия. Серия А 2014
33 тур
9 ноября, воскресенье 00:30 Коритиба 1:0 Флуминенсе
14 тур
10 августа, воскресенье 04:00 Флуминенсе 1:1 Коритиба
Бразилия. Серия А 2013
23 тур
22 сентября, воскресенье 01:30 Флуминенсе 1:1 Коритиба
4 тур
7 июня, пятница 00:00 Коритиба 2:1 Флуминенсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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