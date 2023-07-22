Коритиба - Флуминенсе

|23 тур
|21 августа, воскресенье
|01:00
|Флуминенсе
|5:2
|Коритиба
|4 тур
|1 мая, воскресенье
|22:00
|Коритиба
|3:2
|Флуминенсе
|23 тур
|21 августа, воскресенье
|01:00
|Флуминенсе
|5:2
|Коритиба
|4 тур
|1 мая, воскресенье
|22:00
|Коритиба
|3:2
|Флуминенсе
|31 тур
|21 января, четверг
|02:30
|Коритиба
|3:3
|Флуминенсе
|12 тур
|29 сентября, вторник
|02:00
|Флуминенсе
|4:0
|Коритиба
|33 тур
|10 ноября, пятница
|02:00
|Флуминенсе
|2:2
|Коритиба
|14 тур
|17 июля, понедельник
|01:00
|Коритиба
|1:2
|Флуминенсе
|32 тур
|23 октября, воскресенье
|23:30
|Коритиба
|1:1
|Флуминенсе
|13 тур
|2 июля, суббота
|22:00
|Флуминенсе
|0:0
|Коритиба
|24 тур
|10 сентября, четверг
|04:00
|Коритиба
|1:1
|Флуминенсе
|5 тур
|4 июня, четверг
|22:00
|Флуминенсе
|2:0
|Коритиба
|33 тур
|9 ноября, воскресенье
|00:30
|Коритиба
|1:0
|Флуминенсе
|14 тур
|10 августа, воскресенье
|04:00
|Флуминенсе
|1:1
|Коритиба
|23 тур
|22 сентября, воскресенье
|01:30
|Флуминенсе
|1:1
|Коритиба
|4 тур
|7 июня, пятница
|00:00
|Коритиба
|2:1
|Флуминенсе
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0