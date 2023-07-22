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Брагантино - Интернасьонал

22.07.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 16 тур Брагантино - Интернасьонал
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
28 тур
29 сентября, четверг 03:45 Интернасьонал 0:0 Брагантино
9 тур
6 июня, понедельник 01:00 Брагантино 0:2 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2021
38 тур
10 декабря, пятница 03:30 Брагантино 1:0 Интернасьонал
19 тур
22 октября, пятница 02:00 Интернасьонал 1:1 Брагантино
Бразилия. Серия А 2020
33 тур
1 февраля, понедельник 00:15 Интернасьонал 2:1 Брагантино
14 тур
9 октября, пятница 03:00 Брагантино 0:2 Интернасьонал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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