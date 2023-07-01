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Баия - Гремио

01.07.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 13 тур Баия - Гремио
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2021
36 тур
27 ноября, суббота 01:00 Баия 3:1 Гремио
17 тур
22 августа, воскресенье 01:00 Гремио 2:0 Баия
Бразилия. Серия А 2020
28 тур
7 января, четверг 01:15 Гремио 2:1 Баия
9 тур
11 сентября, пятница 01:15 Баия 0:2 Гремио
Бразилия. Серия А 2019
26 тур
17 октября, четверг 01:15 Гремио 0:1 Баия
7 тур
2 июня, воскресенье 01:00 Баия 1:0 Гремио
Бразилия. Серия А 2018
28 тур
7 октября, воскресенье 03:00 Гремио 2:2 Баия
9 тур
3 июня, воскресенье 22:00 Баия 0:2 Гремио
Бразилия. Серия А 2017
25 тур
25 сентября, понедельник 01:00 Баия 1:0 Гремио
6 тур
13 июня, вторник 02:00 Гремио 1:0 Баия
Бразилия. Серия А 2014
37 тур
1 декабря, понедельник 00:30 Баия 1:0 Гремио
18 тур
1 сентября, понедельник 01:30 Гремио 1:0 Баия
Бразилия. Серия А 2013
32 тур
3 ноября, воскресенье 23:00 Гремио 0:0 Баия
13 тур
12 августа, понедельник 00:00 Баия 0:3 Гремио
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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