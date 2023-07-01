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Интернасьонал - Крузейро

01.07.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 13 тур Интернасьонал - Крузейро
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2019
23 тур
6 октября, воскресенье 03:00 Крузейро 1:1 Интернасьонал
4 тур
12 мая, воскресенье 22:00 Интернасьонал 3:1 Крузейро
Бразилия. Серия А 2018
22 тур
3 сентября, понедельник 01:00 Крузейро 0:0 Интернасьонал
3 тур
30 апреля, понедельник 01:00 Интернасьонал 0:0 Крузейро
Бразилия. Серия А 2016
37 тур
27 ноября, воскресенье 22:00 Интернасьонал 1:0 Крузейро
18 тур
5 августа, пятница 03:00 Крузейро 4:2 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2015
38 тур
6 декабря, воскресенье 22:00 Интернасьонал 2:0 Крузейро
19 тур
16 августа, воскресенье 22:00 Крузейро 0:0 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2014
26 тур
5 октября, воскресенье 01:30 Крузейро 2:1 Интернасьонал
7 тур
26 мая, понедельник 01:30 Интернасьонал 1:3 Крузейро
Бразилия. Серия А 2013
24 тур
30 сентября, понедельник 01:30 Интернасьонал 1:2 Крузейро
5 тур
8 июня, суббота 00:00 Крузейро 2:2 Интернасьонал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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