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Америка Минейро - Интернасьонал

24.06.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 12 тур Америка Минейро - Интернасьонал
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
35 тур
2 ноября, среда 22:00 Америка Минейро 1:0 Интернасьонал
16 тур
12 июля, вторник 02:00 Интернасьонал 1:0 Америка Минейро
Бразилия. Серия А 2021
26 тур
14 октября, четверг 03:30 Интернасьонал 3:1 Америка Минейро
7 тур
28 июня, понедельник 02:30 Америка Минейро 1:1 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2018
34 тур
16 ноября, пятница 02:00 Интернасьонал 2:0 Америка Минейро
15 тур
27 июля, пятница 02:00 Америка Минейро 2:1 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2016
26 тур
20 сентября, вторник 02:00 Америка Минейро 1:0 Интернасьонал
7 тур
11 июня, суббота 22:00 Интернасьонал 3:1 Америка Минейро
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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