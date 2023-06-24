Введите ваш ник на сайте

Крузейро - Сан-Паулу

24.06.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 12 тур Крузейро - Сан-Паулу
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2019
26 тур
17 октября, четверг 03:00 Крузейро 1:0 Сан-Паулу
7 тур
2 июня, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 1:1 Крузейро
Бразилия. Серия А 2018
35 тур
19 ноября, понедельник 00:01 Сан-Паулу 1:0 Крузейро
16 тур
29 июля, воскресенье 22:00 Крузейро 0:2 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2017
20 тур
13 августа, воскресенье 17:00 Сан-Паулу 3:2 Крузейро
1 тур
14 мая, воскресенье 22:00 Крузейро 1:0 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2016
25 тур
16 сентября, пятница 03:00 Сан-Паулу 1:0 Крузейро
6 тур
6 июня, понедельник 00:30 Крузейро 0:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2015
34 тур
8 ноября, воскресенье 22:00 Крузейро 2:1 Сан-Паулу
15 тур
26 июля, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 1:0 Крузейро
Кубок Либертадорес 2015
Плей-офф, 1/8 финала
ответный матч		 14 мая, четверг 01:30 Крузейро 1:0
(4:3)п		 Сан-Паулу
Кубок Либертадорес 2015
Плей-офф, 1/8 финала
первый матч		 7 мая, четверг 04:00 Сан-Паулу 1:0 Крузейро
Бразилия. Серия А 2014
21 тур
14 сентября, воскресенье 23:00 Сан-Паулу 2:0 Крузейро
2 тур
27 апреля, воскресенье 23:00 Крузейро 1:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2013
27 тур
10 октября, четверг 04:50 Крузейро 0:2 Сан-Паулу
8 тур
21 июля, воскресенье 00:00 Сан-Паулу 0:3 Крузейро
Кубок Либертадорес 2010
1/4 финала
ответный матч		 20 мая, четверг 04:50 Сан-Паулу 2:0 Крузейро
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 