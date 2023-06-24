Крузейро - Сан-Паулу

|26 тур
|17 октября, четверг
|03:00
|Крузейро
|1:0
|Сан-Паулу
|7 тур
|2 июня, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|1:1
|Крузейро
|26 тур
|17 октября, четверг
|03:00
|Крузейро
|1:0
|Сан-Паулу
|7 тур
|2 июня, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|1:1
|Крузейро
|35 тур
|19 ноября, понедельник
|00:01
|Сан-Паулу
|1:0
|Крузейро
|16 тур
|29 июля, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|0:2
|Сан-Паулу
|20 тур
|13 августа, воскресенье
|17:00
|Сан-Паулу
|3:2
|Крузейро
|1 тур
|14 мая, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|1:0
|Сан-Паулу
|25 тур
|16 сентября, пятница
|03:00
|Сан-Паулу
|1:0
|Крузейро
|6 тур
|6 июня, понедельник
|00:30
|Крузейро
|0:1
|Сан-Паулу
|34 тур
|8 ноября, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|2:1
|Сан-Паулу
|15 тур
|26 июля, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|1:0
|Крузейро
|21 тур
|14 сентября, воскресенье
|23:00
|Сан-Паулу
|2:0
|Крузейро
|2 тур
|27 апреля, воскресенье
|23:00
|Крузейро
|1:1
|Сан-Паулу
|27 тур
|10 октября, четверг
|04:50
|Крузейро
|0:2
|Сан-Паулу
|8 тур
|21 июля, воскресенье
|00:00
|Сан-Паулу
|0:3
|Крузейро
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0