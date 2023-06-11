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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Васко да Гама
Интернасьонал - Васко да Гама: обзор матча 11 июня 2023
Интернасьонал
11.06.2023, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
2 : 1
Завершен
Васко да Гама
3'
Ромуло
16'
Вандерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Васко да Гама
Желтая карточка
Р. Моледо
90'
+7
Замена
Л. Рамос
️️️️
П. Энрике
90'
+1
79'
Замена
П. Рауль
️️️️
А. Тейшейра
Замена
Лукка
️️️️
Л. Адриано
77'
Замена
Ж. Диас
️️️️
Вандерсон
77'
Желтая карточка
М. Диас
75'
62'
Желтая карточка
Р. Бамбу
Замена
М. Диас
️️️️
Г. Кампаньяро
60'
51'
Замена
Р. Бамбу
️️️️
M. Capasso
47'
Желтая карточка
Жаир
Замена
Р. Моледо
️️️️
Витао
46'
ГОЛ! 2:0!
Вандерсон
Пас отдал
Л. Адриано
16'
15'
Желтая карточка
Л. Питон
ГОЛ! 1:0!
Ромуло
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
12
Джон
ВР
6
Рене
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
44
Витао
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
23
Ромуло
ЦП
10
Алан Патрик
АП
7
Педро Энрике
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
28
Manuel Capasso
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
8
Жаир
ЦП
85
Матеус Карвальо
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
23
Зе Габриэл
ЦФ
3
Лео
ЦФ
37
Райан Витор
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
4
Родриго Моледо
ЦЗ
38
Жеан Диас
ЛВ
6
Матеус Диас
ОП
16
Лукас Рамос
ОП
44
Габриэль Баральяс
ЦП
26
Эстевао
АП
18
Габриэл Баррос
ПВ
9
Алемао
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Васко да Гама
97
Иван
ВР
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
44
Зе Витор
ЦЗ
26
Rodrigo
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
77
Габриэл Пек
ПВ
77
Эрик Маркус
ЦФ
22
Фигейредо
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
18
Педро Рауль
ЦФ
4-1-1-1-3
12
Джон
6
Рене
22
Эрнандес
44
Витао
14
Бустос
15
Кампаньяро
23
Ромуло
10
Патрик
4
Адриано
7
Энрике
94
Вандерсон
3-2-1-3
1
Жардим
2
Родригес
28
6
Питон
8
Жаир
85
Карвальо
11
Тейшейра
37
Витор
3
Лео
23
Зе Габриэл
44
Витао
4
Моледо
4
Моледо
44
Витао
15
Кампаньяро
6
Диас
6
Диас
15
Кампаньяро
7
Энрике
16
Рамос
16
Рамос
7
Энрике
94
Вандерсон
38
Диас
38
Диас
94
Вандерсон
4
Адриано
99
Лукка
99
Лукка
4
Адриано
28
3
Бамбу
3
Бамбу
28
Гомес
22
Фигейредо
22
Фигейредо
Гомес
11
Тейшейра
18
Рауль
18
Рауль
11
Тейшейра
Остались в запасе
Интернасьонал
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
26
Эстевао
АП
18
Габриэл Баррос
ПВ
9
Алемао
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
26
Rodrigo
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
77
Габриэл Пек
ПВ
77
Эрик Маркус
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
44
Габриэль Баральяс
ЦП
26
Эстевао
АП
18
Габриэл Баррос
ПВ
9
Алемао
ЦФ
Остались в запасе
97
Иван
ВР
44
Зе Витор
ЦЗ
26
Rodrigo
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
77
Габриэл Пек
ПВ
77
Эрик Маркус
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Статистика матча Интернасьонал - Васко да Гама
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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