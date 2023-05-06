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Баия - Коритиба

06.05.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 4 тур Баия - Коритиба
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2020
21 тур
17 ноября, вторник 00:01 Коритиба 1:2 Баия
2 тур
13 августа, четверг 02:30 Баия 1:0 Коритиба
Бразилия. Серия А 2017
26 тур
30 сентября, суббота 22:00 Баия 1:1 Коритиба
7 тур
15 июня, четверг 22:00 Коритиба 0:0 Баия
Бразилия. Серия А 2014
38 тур
7 декабря, воскресенье 22:00 Коритиба 3:2 Баия
19 тур
8 сентября, понедельник 01:30 Баия 0:0 Коритиба
Бразилия. Серия А 2013
21 тур
15 сентября, воскресенье 23:00 Коритиба 2:2 Баия
2 тур
30 мая, четверг 00:00 Баия 0:0 Коритиба
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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