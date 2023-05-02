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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Васко да Гама - Баия
Васко да Гама - Баия: обзор матча 02 мая 2023
Васко да Гама
02.05.2023, вторник, 02:00
Бразилия. Серия А, 3 тур
0 : 1
Завершен
Баия
44'
Тасиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Васко да Гама - Баия
81'
Замена
D. Rosa
️️️️
Тасиано
Замена
Р. Секо
️️️️
Жаир
76'
68'
Замена
Д. Чавес
️️️️
M. Bahia
67'
Замена
Y. Felipe
️️️️
Каули
67'
Замена
А. Салес
️️️️
Эвералдо
Замена
R.
️️️️
А. Сантос
64'
Замена
Г. Карабахаль
️️️️
М. Гомес
62'
Замена
Л. Орельяно
️️️️
А. Тейшейра
62'
44'
ГОЛ! 0:1!
Тасиано
Пас отдал
Эвералдо
Желтая карточка
А. Сантос
42'
31'
Желтая карточка
M. Bahia
18'
Желтая карточка
Н. Асеведо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
8
Жаир
ЦП
6
Марлон Гомес
ЦП
17
Андрей Сантос
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
77
Габриэл Пек
ПВ
18
Педро Рауль
ЦФ
3
Лео
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Баия
4
Кану
ЦЗ
23
Резенде
ЦЗ
29
Витор Жакаре
ЛВ
5
Николас Асеведо
ОП
16
Тасиано
ЦП
80
Каули
АП
7
Адемир
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
27
Эвералдо
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
33
Давид Дуарт
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Васко да Гама
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
26
Rodrigo
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
10
Лука Орельяно
ЦФ
35
Миранда
ЦФ
22
Фигейредо
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
77
Эрик Маркус
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
Баия
13
Джоаннер Чавес
ЦЗ
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
29
Diego Rosa
ЦП
11
Кайку
ПВ
77
Mateus Claus
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
9
Артур Салес
ЦФ
3-3-2-2
1
Жардим
6
Питон
3
Бамбу
2
Родригес
8
Жаир
6
Гомес
17
Сантос
11
Тейшейра
77
Пек
3
Лео
18
Рауль
2-1-1-3-4
4
Кану
23
Резенде
5
Асеведо
16
Тасиано
7
Адемир
80
Каули
29
Жакаре
33
Дуарт
6
27
Эвералдо
1
17
Сантос
26
26
17
Сантос
6
Гомес
27
Карабахаль
27
Карабахаль
6
Гомес
11
Тейшейра
10
Орельяно
10
Орельяно
11
Тейшейра
8
Жаир
12
Секо
12
Секо
8
Жаир
6
13
Чавес
13
Чавес
6
16
Тасиано
29
29
16
Тасиано
80
Каули
88
88
80
Каули
27
Эвералдо
9
Салес
9
Салес
27
Эвералдо
Остались в запасе
Васко да Гама
Баия
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
35
Миранда
ЦФ
22
Фигейредо
ЦФ
77
Эрик Маркус
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
11
Кайку
ПВ
77
Mateus Claus
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
97
Иван
ВР
28
Manuel Capasso
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
35
Миранда
ЦФ
22
Фигейредо
ЦФ
77
Эрик Маркус
ЦФ
12
Paulo Victor
ЦФ
Остались в запасе
3
Gabriel Xavier
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
11
Кайку
ПВ
77
Mateus Claus
ЦФ
94
Даниэл
ЦФ
26
Lucas Mugni
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Доривал "Дорива" Гвидони Жуниор
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Васко да Гама - Баия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Сан Жануарио
Новости команд
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