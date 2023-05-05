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Торпедо (мол.) - Сочи (мол)

05.05.2023, Пятница, 00:00 мск Россия. МФЛ, 8 тур Торпедо (мол.) - Сочи (мол)
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. МФЛ (2022/2023)
1 тур
10 марта, пятница 12:00 Сочи (мол) 2:2 Торпедо (мол.)
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