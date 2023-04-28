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Академия Кубань - Торпедо (мол.)

28.04.2023, Пятница, 00:00 мск Россия. МФЛ, 7 тур Академия Кубань - Торпедо (мол.)
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. МФЛ (2022/2023)
2 тур
17 марта, пятница 13:00 Торпедо (мол.) Академия Кубань
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