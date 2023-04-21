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Торпедо (мол.) - Химки (мол)

21.04.2023, Пятница, 00:00 мск Россия. МФЛ, 6 тур Торпедо (мол.) - Химки (мол)
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. МФЛ (2022/2023)
3 тур
31 марта, пятница 00:00 Химки (мол) Торпедо (мол.)
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