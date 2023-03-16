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Слован - Базель

16.03.2023, Четверг, 20:45 мск Братислава, стадион Пасьенки Лига конференций, 1/8 финала , ответный матч Слован - Базель
Первый матч: 2 - 2
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Матч начнется в 20:45 мск
П1
2.55
Х
3.4
П2
2.75
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Матч начнется в 20:45 мск
Лига конференций (2022/2023)
1/8 финала
первый матч		 9 марта, четверг 23:00 Базель 2:2 Слован
Лига конференций (2022/2023), группа H
4 тур
13 октября, четверг 19:45 Слован 3:3 Базель
3 тур
6 октября, четверг 22:00 Базель 0:2 Слован
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