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Базель - Слован

09.03.2023, Четверг, 23:00 мск Базель, стадион Сент Якоб-Парк Лига конференций, 1/8 финала , первый матч Базель - Слован
Лига конференций (2022/2023), группа H
4 тур
13 октября, четверг 19:45 Слован 3:3 Базель
3 тур
6 октября, четверг 22:00 Базель 0:2 Слован
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