Введите ваш ник на сайте

Юргорден - Лех

16.03.2023, Четверг, 20:45 мск Стокгольм, стадион Теле 2 Лига конференций, 1/8 финала , ответный матч Юргорден - Лех
Первый матч: 0 - 2
...
Матч начнется в 20:45 мск
П1
2.5
Х
3.35
П2
2.8
Смотреть трансляцию
Реклама 18+
...
Матч начнется в 20:45 мск
Лига конференций (2022/2023)
1/8 финала
первый матч		 9 марта, четверг 23:00 Лех 2:0 Юргорден
...
  • Читайте нас: 