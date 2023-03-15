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Истанбул Башакшехир - Гент

15.03.2023, Среда, 20:00 мск Стамбул, стадион Башакшехир Фатих Терим Лига конференций, 1/8 финала , ответный матч Истанбул Башакшехир - Гент
Первый матч: 1 - 1
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Матч начнется в 20:00 мск
П1
2.35
Х
3.15
П2
3.3
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Матч начнется в 20:00 мск
Лига конференций (2022/2023)
1/8 финала
первый матч		 9 марта, четверг 23:00 Гент 1:1 Истанбул Башакшехир
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