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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Гент - Истанбул Башакшехир
Гент - Истанбул Башакшехир: обзор матча 09 марта 2023
Гент
09.03.2023, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 1
Ответный матч – 4 : 1
Завершен
Истанбул Башакшехир
35'
Д. Орбан
16'
С. Окака-Чука
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гент - Истанбул Башакшехир
85'
Замена
М. Арслантас
️️️️
С. Гюрлер
84'
Желтая карточка
С. Гюрлер
83'
Желтая карточка
А. Туба
75'
Замена
Э. Ие
️️️️
С. Окака-Чука
75'
Замена
П. Шиш
️️️️
Д. Алексич
Замена
Л. Депуатр
️️️️
Д. Орбан
68'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
С. Кумс
68'
Замена
М. Самуас
️️️️
М. Фофана
68'
49'
Желтая карточка
Д. Тюрук
46'
Замена
Д. Тюрук
️️️️
А. Янузай
ГОЛ! 1:1!
Д. Орбан
35'
16'
ГОЛ! 0:1!
С. Окака-Чука
Пас отдал
С. Гюрлер
14'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Э. Карцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
33
Дави Руф
ВР
25
Нуриу
ЛЗ
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
99
Джифт Орбан
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
36
Эден Карцев
ОП
19
Беркай Озкан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
27
Руне ван ден Берг
ОП
37
Робби Ван Хаутер
ОП
18
Матис Самуас
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
12
Ноа Де Риддер
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Истанбул Башакшехир
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
32
Эдгар Ие
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
21
Патрик Шиш
ПВ
91
Батухан Челик
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
4-3-1-2
33
Руф
25
Нуриу
91
Пиатковски
32
Нгаду-Нгаджуй
17
Кастро-Монтес
24
Кумс
4
де Сар
20
Хонг
39
Фофана
99
Орбан
99
Кюйперс
3-3-2-1-1
1
Бабакан
5
Туба
6
Лима
3
Дуарте
42
Саинер
36
Карцев
21
Текдемир
19
Озкан
7
Гюрлер
24
Янузай
77
Окака-Чука
39
Фофана
18
Самуас
18
Самуас
39
Фофана
24
Кумс
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
24
Кумс
99
Орбан
29
Депуатр
29
Депуатр
99
Орбан
36
Карцев
9
Алексич
9
Алексич
36
Карцев
77
Окака-Чука
32
Ие
32
Ие
77
Окака-Чука
24
Янузай
9
Тюрук
9
Тюрук
24
Янузай
Алексич
21
Шиш
21
Шиш
Алексич
7
Гюрлер
34
Арслантас
34
Арслантас
7
Гюрлер
Остались в запасе
Гент
Истанбул Башакшехир
1
Пауль Нарди
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
27
Руне ван ден Берг
ОП
37
Робби Ван Хаутер
ОП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
12
Ноа Де Риддер
ПВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
4
Брам Лагэ
ЦЗ
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
27
Руне ван ден Берг
ОП
37
Робби Ван Хаутер
ОП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
12
Ноа Де Риддер
ПВ
Остались в запасе
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
98
Дениз Дилмен
ВР
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
91
Батухан Челик
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Гент - Истанбул Башакшехир
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Геламко Арена
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