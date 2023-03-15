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Лига конференций 2026/2027
Истанбул Башакшехир - Гент
Истанбул Башакшехир - Гент: обзор матча 15 марта 2023
Истанбул Башакшехир
15.03.2023, среда, 20:00
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 4
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Гент
88'
А. Янузай
31'
Д. Орбан
32'
Д. Орбан
34'
Д. Орбан
37'
У. Кюйперс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Гент
ГОЛ! 1:4!
А. Янузай
88'
82'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Д. Орбан
Замена
Б. Челик
️️️️
С. Гюрлер
80'
Желтая карточка
А. Туба
71'
68'
Замена
Ж. Окуму
️️️️
Д. Торунарига
68'
Замена
М. Самуас
️️️️
М. Фофана
Замена
А. Янузай
️️️️
С. Окака-Чука
68'
68'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
Х. Хонг
68'
Замена
Л. Депуатр
️️️️
У. Кюйперс
Замена
П. Шиш
️️️️
Д. Тюрук
46'
Замена
Д. Алексич
️️️️
Б. Озкан
46'
37'
ГОЛ! 0:4!
У. Кюйперс
Пас отдал
С. Кумс
Желтая карточка
Л. Билья
36'
34'
ГОЛ! 0:3!
Д. Орбан
32'
ГОЛ! 0:2!
Д. Орбан
31'
ГОЛ! 0:1!
Д. Орбан
Пас отдал
Х. Хонг
Желтая карточка
С. Гюрлер
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
9
Дениз Тюрук
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Гент
33
Дави Руф
ВР
17
Алессио Кастро-Монтес
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
32
Майкл Нгаду-Нгаджуй
ЦЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
24
Свен Кумс
ЦП
4
Жульен де Сар
ЦП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
39
Малик Фофана
ПВ
99
Джифт Орбан
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Истанбул Башакшехир
98
Дениз Дилмен
ВР
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
21
Патрик Шиш
ПВ
91
Батухан Челик
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Гент
1
Пауль Нарди
ВР
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
2
Жозеф Окуму
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
37
Робби Ван Хаутер
ОП
27
Руне ван ден Берг
ОП
18
Матис Самуас
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
12
Ноа Де Риддер
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
3-2-4-1
1
Бабакан
5
Туба
6
Лима
21
Текдемир
3
Дуарте
42
Саинер
9
Тюрук
19
Озкан
7
Гюрлер
6
Билья
77
Окака-Чука
4-3-1-2
33
Руф
91
Пиатковски
32
Нгаду-Нгаджуй
33
Торунарига
17
Кастро-Монтес
24
Кумс
4
де Сар
20
Хонг
39
Фофана
99
Кюйперс
99
Орбан
19
Озкан
9
Алексич
9
Алексич
19
Озкан
77
Окака-Чука
24
Янузай
24
Янузай
77
Окака-Чука
9
Тюрук
21
Шиш
21
Шиш
9
Тюрук
7
Гюрлер
91
Челик
91
Челик
7
Гюрлер
33
Торунарига
2
Окуму
2
Окуму
33
Торунарига
39
Фофана
18
Самуас
18
Самуас
39
Фофана
20
Хонг
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
20
Хонг
99
Орбан
10
Хеуге
10
Хеуге
99
Орбан
99
Кюйперс
29
Депуатр
29
Депуатр
99
Кюйперс
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Гент
98
Дениз Дилмен
ВР
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
1
Пауль Нарди
ВР
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
37
Робби Ван Хаутер
ОП
27
Руне ван ден Берг
ОП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
12
Ноа Де Риддер
ПВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
98
Дениз Дилмен
ВР
16
Мухаммед Зенгезер
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
41
Эфе Арда Коюнчу
ЦЗ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Остались в запасе
1
Пауль Нарди
ВР
13
Седерик ван Дале
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
37
Робби Ван Хаутер
ОП
27
Руне ван ден Берг
ОП
20
Матиас Фернандес-Пардо
ЛВ
12
Ноа Де Риддер
ПВ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Гент
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
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