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Ницца - Шериф

16.03.2023, Четверг, 23:00 мск Ницца, стадион Альянс Ривьера Лига конференций, 1/8 финала , ответный матч Ницца - Шериф
Первый матч: 1 - 0
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Матч начнется в 23:00 мск
П1
1.42
Х
4.5
П2
7.8
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Матч начнется в 23:00 мск
Лига конференций (2022/2023)
1/8 финала
первый матч		 9 марта, четверг 20:45 Шериф 0:1 Ницца
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