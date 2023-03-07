Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Лацио - АЗ Алкмаар
Лацио - АЗ Алкмаар: обзор матча 07 марта 2023
Лацио
07.03.2023, вторник, 20:45
Лига конференций, 1/8 финала
1 : 2
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
18'
Педро
45'
В. Павлидис
63'
М. Керкез
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Лацио - АЗ Алкмаар
83'
Замена
Д. Михайлович
️️️️
Й. Одгор
83'
Замена
М. де Вит
️️️️
М. Керкез
82'
Замена
М. Мердинк
️️️️
В. Павлидис
82'
Замена
М. ван Бредероде
️️️️
Й. Карлссон
74'
Желтая карточка
М. Керкез
72'
Желтая карточка
Й. Класи
Замена
М. Весино
️️️️
Д. Катальди
70'
Замена
М. Кансельери
️️️️
Педро
70'
63'
ГОЛ! 1:2!
М. Керкез
Пас отдал
Й. Карлссон
Замена
А. Романьоли
️️️️
Н. Казале
46'
45'
ГОЛ! 1:1!
В. Павлидис
Пас отдал
Й. Карлссон
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
М. Дзакканьи
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
81
Луиш Максимиану
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
32
Данило Катальди
ЦП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
98
Федерико Магро
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
15
Матиас Весино
ЦП
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
10
Зико Бурместер
ЦП
4
Льюис Схаутен
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
4-2-3-1
81
Максимиану
29
Лаццари
16
Казале
4
Патрик
77
Марушич
32
Катальди
22
Милинкович-Савич
7
Андерсон
18
Альберто
9
Педро
10
Дзакканьи
4-3-3
13
Райан
28
Сугавара
3
Гос
4
Хацидиакос
6
Керкез
21
Мейнанс
14
Рейндерс
8
Класи
21
Одгор
14
Павлидис
21
Карлссон
16
Казале
26
Романьоли
26
Романьоли
16
Казале
32
Катальди
15
Весино
15
Весино
32
Катальди
9
Педро
22
Кансельери
22
Кансельери
9
Педро
6
Керкез
34
де Вит
34
де Вит
6
Керкез
21
Одгор
10
Михайлович
10
Михайлович
21
Одгор
21
Карлссон
9
ван Бредероде
9
ван Бредероде
21
Карлссон
14
Павлидис
9
Мердинк
9
Мердинк
14
Павлидис
Остались в запасе
Лацио
АЗ Алкмаар
49
Иван Проведель
ВР
98
Федерико Магро
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
10
Зико Бурместер
ЦП
4
Льюис Схаутен
ЦП
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
49
Иван Проведель
ВР
98
Федерико Магро
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
10
Зико Бурместер
ЦП
4
Льюис Схаутен
ЦП
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Лацио - АЗ Алкмаар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Лацио
АЗ Алкмаар
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лацио» на победу в матче 13 тура
10:05
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:15
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лацио» на победу в матче 13 тура
10:05
«Лацио» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Лацио» и «Лечче» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:15
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+