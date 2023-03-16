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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
АЗ Алкмаар - Лацио
АЗ Алкмаар - Лацио: обзор матча 16 марта 2023
АЗ Алкмаар
16.03.2023, четверг, 23:00
Лига конференций, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Лацио
28'
Й. Карлссон
62'
В. Павлидис
21'
Ф. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Лацио
Замена
М. ван Бредероде
️️️️
Й. Карлссон
85'
Замена
М. Лахдо
️️️️
Й. Одгор
85'
Замена
С. Беукема
️️️️
В. Гос
85'
78'
Замена
Л. Ромеро
️️️️
Ф. Андерсон
69'
Замена
М. Лаццари
️️️️
Л. Пеллегрини
ГОЛ! 2:1!
В. Павлидис
Пас отдал
Й. Карлссон
62'
58'
Замена
Н. Казале
️️️️
А. Романьоли
58'
Замена
Педро
️️️️
М. Дзакканьи
58'
Замена
Л. Альберто
️️️️
С. Милинкович-Савич
47'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
42'
Желтая карточка
М. Весино
ГОЛ! 1:1!
Й. Карлссон
28'
21'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Андерсон
Пас отдал
М. Дзакканьи
Желтая карточка
М. Керкез
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
3
Вутер Гос
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Лацио
81
Луиш Максимиану
ВР
98
Федерико Магро
ВР
4
Патрик
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
50
Марко Бертини
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
18
Луис Альберто
АП
15
Лука Ромеро
АП
9
Педро
ПВ
4-3-3
13
Райан
6
Керкез
3
Гос
4
Хацидиакос
28
Сугавара
8
Класи
14
Рейндерс
21
Мейнанс
14
Павлидис
21
Одгор
21
Карлссон
3-4-3
49
Проведель
77
Марушич
26
Романьоли
34
Хила
22
Милинкович-Савич
15
Весино
19
Башич
3
Пеллегрини
22
Кансельери
10
Дзакканьи
7
Андерсон
3
Гос
31
Беукема
31
Беукема
3
Гос
21
Карлссон
9
ван Бредероде
9
ван Бредероде
21
Карлссон
21
Одгор
15
Лахдо
15
Лахдо
21
Одгор
26
Романьоли
16
Казале
16
Казале
26
Романьоли
3
Пеллегрини
29
Лаццари
29
Лаццари
3
Пеллегрини
22
Милинкович-Савич
18
Альберто
18
Альберто
22
Милинкович-Савич
7
Андерсон
15
Ромеро
15
Ромеро
7
Андерсон
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Лацио
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
81
Луиш Максимиану
ВР
98
Федерико Магро
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
50
Марко Бертини
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
АП
9
Мекс Мердинк
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
98
Федерико Магро
ВР
4
Патрик
ЦЗ
15
Романо Флориани
ПЗ
50
Марко Бертини
ОП
8
Маркос Антонио
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча АЗ Алкмаар - Лацио
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
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