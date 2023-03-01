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Расписание матчей
Франция. Кубок
Нант - Ланс
Нант - Ланс: обзор матча 01 марта 2023
Нант
01.03.2023, среда, 20:15
Франция. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Ланс
31'
А. Делор (П)
59'
А. Делор (П)
28'
С. Фофана
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нант - Ланс
Замена
С. Корчиа
️️️️
И. Ганаго
82'
77'
Замена
А. Томассон
️️️️
Д. Кошта
Замена
Л. Бляс
️️️️
Ф. Мойе
75'
Замена
М. Мохамед
️️️️
А. Делор
75'
Замена
М. Саймон
️️️️
Э. Гессан
74'
64'
Замена
А. Фульини
️️️️
М. Айдара
64'
Замена
П. Франковски
️️️️
Ж. Ле Кардинал
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Делор
59'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Делор
31'
28'
ГОЛ! 0:1!
С. Фофана
19'
Замена
Д. Машадо
️️️️
Ф. Медина
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Реми Дескамп
ВР
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
10
Эванн Гессан
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
3
Джауэн Хаджам
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
26
Жульен Ле Кардинал
ПЗ
99
Салис Абдул Самед
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Ланс
30
Брис Самба
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
8
Лукаш Пореба
ОП
14
Жан Онана
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
3-2-1-4
40
Дескамп
5
Жиротто
21
Кастеллетто
18
Сентонс
17
Сиссоко
8
Мутуссами
91
Мойе
10
Гессан
3
Хаджам
37
Ганаго
9
Делор
3-3-1-1-2
16
Лека
4
Дансо
2
Медина
24
Гради
26
Ле Кардинал
99
Самед
21
Айдара
42
Фофана
10
Кошта
17
Опенда
7
Сотока
37
Ганаго
14
Корчиа
14
Корчиа
37
Ганаго
91
Мойе
10
Бляс
10
Бляс
91
Мойе
10
Гессан
27
Саймон
27
Саймон
10
Гессан
9
Делор
42
Мохамед
42
Мохамед
9
Делор
26
Ле Кардинал
95
Франковски
95
Франковски
26
Ле Кардинал
2
Медина
20
Машадо
20
Машадо
2
Медина
21
Айдара
10
Фульини
10
Фульини
21
Айдара
10
Кошта
28
Томассон
28
Томассон
10
Кошта
Остались в запасе
Нант
Ланс
40
Альбан Лафон
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
97
Маркус Коко
ПВ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
30
Брис Самба
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
14
Жан Онана
ОП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Остались в запасе
40
Альбан Лафон
ВР
4
Жоао Виктор
ЦЗ
4
Мишель Диас
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
97
Маркус Коко
ПВ
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
8
Лукаш Пореба
ОП
14
Жан Онана
ОП
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Статистика матча Нант - Ланс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
1 : 0
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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