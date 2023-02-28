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Фулхэм - Лидс

28.02.2023, Вторник, 22:45 мск Лондон, стадион Крэвен Коттедж Англия. Кубок, 1/8 финала Фулхэм - Лидс
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
13 тур
23 октября, воскресенье 16:00 Лидс 2:3 Фулхэм
Англия. Кубок лиги (2021/2022)
1/16 финала
21 сентября, вторник 21:45 Фулхэм 0:0
(5:6)п		 Лидс
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
29 тур
19 марта, пятница 23:00 Фулхэм 1:2 Лидс
2 тур
19 сентября, суббота 17:00 Лидс 4:3 Фулхэм
Англия. Чемпионшип (2019/2020)
39 тур
27 июня, суббота 17:00 Лидс 3:0 Фулхэм
23 тур
21 декабря, суббота 18:00 Фулхэм 2:1 Лидс
Англия. Чемпионшип (2017/2018)
40 тур
3 апреля, вторник 21:45 Фулхэм 2:0 Лидс
3 тур
15 августа, вторник 21:45 Лидс 0:0 Фулхэм
Англия. Чемпионшип (2016/2017)
36 тур
7 марта, вторник 22:45 Фулхэм 1:1 Лидс
3 тур
16 августа, вторник 21:45 Лидс 1:1 Фулхэм
Англия. Чемпионшип (2015/2016)
33 тур
23 февраля, вторник 22:45 Лидс 1:1 Фулхэм
12 тур
21 октября, среда 21:45 Фулхэм 1:1 Лидс
Англия. Чемпион-Лига (2014/2015)
38 тур
18 марта, среда 23:00 Фулхэм 0:3 Лидс
21 тур
13 декабря, суббота 18:00 Лидс 0:1 Фулхэм
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