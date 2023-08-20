Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Олесунн
Бранн - Олесунн: обзор матча 20 августа 2023
Бранн
20.08.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
5 : 1
Завершен
Олесунн
18'
Ф. Берстинг
24'
Ф. Майре
44'
Н. Кастро
54'
Б. Финне
80'
А. Хеггебе
52'
И. Атанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бранн - Олесунн
84'
Желтая карточка
К. Эдемарксбаккен
ГОЛ! 5:1!
А. Хеггебе
Пас отдал
У. Матисен
80'
75'
Замена
М. Эбийе
️️️️
M. Ramsland
67'
Замена
К. Эдемарксбаккен
️️️️
И. Атанга
67'
Замена
M. Karlsbakk
️️️️
Э. Сегберг
67'
Замена
А. Диоп
️️️️
T. Akino Murray
Замена
M. Simba
️️️️
Т. Педерсен
65'
Замена
А. Хеггебе
️️️️
Б. Финне
65'
ГОЛ! 4:1!
Б. Финне
Пас отдал
У. Матисен
54'
52'
ГОЛ! 3:1!
И. Атанга
Замена
У. Матисен
️️️️
С. Эрик Картум
46'
ГОЛ! 3:0!
Н. Кастро
Пас отдал
С. Эрик Картум
44'
35'
Желтая карточка
T. Akino Murray
ГОЛ! 2:0!
Ф. Майре
Пас отдал
Б. Финне
24'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Берстинг
Пас отдал
С. Эрик Картум
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
12
S. Crone
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
9
Никлас Кастро
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
23
Erik Ansok Fröysa
ЦЗ
5
Давид Феллман
ЦЗ
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
6
Hakon Butli Hammer
ЦП
16
Henrik Melland
ЦП
20
Исаак Атанга
ПВ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
18
Martin Ramsland
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Бранн
5
Джафет Сери
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
46
William Strand Kvale
ЦЗ
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
24
Eirik Johansen
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
10
Кристоффер Бармен
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
2-1-2-1-4
1
Дюнгеланд
12
23
Педерсен
6
Нильсен
19
Картум
7
Майре
10
Берстинг
3
Кнудсен
9
Кастро
11
Финне
24
Кристиансен
4-1-2-1-2
1
Грютебуст
23
5
Феллман
2
25
Китолано
23
Сегберг
6
16
20
Атанга
18
22
11
Финне
19
Хеггебе
19
Хеггебе
11
Финне
19
Картум
14
Матисен
14
Матисен
19
Картум
23
Педерсен
70
70
23
Педерсен
2
28
Диоп
28
Диоп
2
20
Атанга
33
Эдемарксбаккен
33
Эдемарксбаккен
20
Атанга
23
Сегберг
8
8
23
Сегберг
18
20
Эбийе
20
Эбийе
18
Остались в запасе
Бранн
Олесунн
5
Джафет Сери
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
46
William Strand Kvale
ЦЗ
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
1
Michael Lansing
ВР
10
Кристоффер Бармен
ЦП
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
5
Джафет Сери
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
46
William Strand Kvale
ЦЗ
40
Jesper Nerhus Eikrem
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
10
Кристоффер Бармен
ЦП
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Бранн - Олесунн
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Бранн
Новости команд
Все
Бранн
Олесунн
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:40
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Бранн» – «Орхус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 19:40
Лига Конференций: шансы «Бранна» и «Орхуса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Жальгириса» и «Бранна» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
Полузащитник сборной Бурунди Бизоза перешел в «Уфу»
2021.02.19 12:56
7
Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»
2018.02.18 13:33
2
Товарищеский матч. Голы Адриано, Зобнина и Промеса помогли «Спартаку» обыграть «Олесунн»
2017.02.16 21:46
10
Комбаров не примет участие в ближайшем контрольном матче «Спартака»
2017.02.15 21:20
13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+