Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Хаугесунд
Викинг - Хаугесунд: обзор матча 08 июля 2023
Викинг
08.07.2023, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
2 : 0
Завершен
Хаугесунд
63'
Л. Салвесен
73'
З. Трипич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Хаугесунд
75'
Замена
С. Сандер
️️️️
А. Паязити
ГОЛ! 2:0!
З. Трипич
Пас отдал
Н. Д'Агостино
73'
Замена
С. Бьорсхол
️️️️
Я. де Ланлай
70'
ГОЛ! 1:0!
Л. Салвесен
63'
Замена
Н. Сандберг
️️️️
С. Свендсен
63'
Замена
Н. Д'Агостино
️️️️
Х. Танген
63'
Замена
П. Язбек
️️️️
Х. Хауген
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
27
Харальд Танген
АП
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
4
Адрион Паязити
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
16
Бруну Лейте
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Патрик Язбек
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
25
Ник Д'Агостино
ПВ
23
Никлас Сандберг
ПВ
35
Edvin Austbø
ЦФ
Хаугесунд
25
Mikkel Hope
ЦЗ
2
Claus Niyukuri
ЦП
37
Сандер Сандер
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Oluwasegun Otusanya
ЦФ
4-3-1-2
1
Гуннарссон
20
Паттинама
44
Диоп
4
Брекало
2
Хауген
7
Сольбаккен
11
де Ланлай
10
Трипич
27
Танген
7
Свендсен
15
Салвесен
3-1-5-1
1
Селвик
21
5
22
Крузнелл
18
Кригард
2
Теркильдсен
26
Кристенсен
4
Паязити
14
Самуэльсен
27
Санде
16
Лейте
11
де Ланлай
18
Бьорсхол
18
Бьорсхол
11
де Ланлай
2
Хауген
8
Язбек
8
Язбек
2
Хауген
27
Танген
25
Д'Агостино
25
Д'Агостино
27
Танген
7
Свендсен
23
Сандберг
23
Сандберг
7
Свендсен
4
Паязити
37
Сандер
37
Сандер
4
Паязити
Остались в запасе
Викинг
Хаугесунд
1
Арилд Остбю
ВР
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
35
Edvin Austbø
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
25
Mikkel Hope
ЦЗ
2
Claus Niyukuri
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Oluwasegun Otusanya
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
35
Edvin Austbø
ЦФ
Остались в запасе
25
Mikkel Hope
ЦЗ
2
Claus Niyukuri
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
17
Oluwasegun Otusanya
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Викинг - Хаугесунд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Викинг
Новости команд
Все
Викинг
Хаугесунд
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Викинг» – «Сабах»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Викинг» – «Сабах»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+