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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Стремсгодсет
Викинг - Стремсгодсет: обзор матча 07 мая 2023
Викинг
07.05.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
1 : 1
Завершен
Стремсгодсет
89'
Б. Бьярнасон
75'
Й. Брюнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Стремсгодсет
90'
+1
Замена
Х. Стеневик
️️️️
Т. Гулликсен
ГОЛ! 1:1!
Б. Бьярнасон
Пас отдал
Л. Салвесен
89'
88'
Желтая карточка
Г. Вальсвик
Замена
Н. Сандберг
️️️️
Ш. Паттинама
81'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
С. Бьорсхол
78'
77'
Желтая карточка
В. Михра
Замена
Я. де Ланлай
️️️️
П. Язбек
77'
75'
ГОЛ! 0:1!
Й. Брюнес
Пас отдал
Т. Гулликсен
74'
Замена
Й. Брюнес
️️️️
J. Ekeland
Замена
Н. Д'Агостино
️️️️
С. Свендсен
61'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
6
Джанни Стенснесс
ЦЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
8
Патрик Язбек
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
27
Харальд Танген
АП
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
11
Jostein Ekeland
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЦФ
77
Маркус Менерт
ЦФ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦФ
4
Томас Грегор
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
25
Ник Д'Агостино
ПВ
35
Edvin Austbø
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
Стремсгодсет
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
8
Крешник Красники
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
40
Мортен Саэтра
ЦФ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
4-3-1-2
1
Гуннарссон
20
Паттинама
6
Стенснесс
4
Брекало
18
Бьорсхол
8
Язбек
7
Сольбаккен
10
Трипич
27
Танген
7
Свендсен
15
Салвесен
3-1-2-4
16
Михра
71
Вальсвик
27
Даль
26
Вильсвик
18
Ипалибо
11
10
Штенгель
4
Грегор
3
Ханссен
77
Менерт
8
Гулликсен
18
Бьорсхол
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
18
Бьорсхол
20
Паттинама
23
Сандберг
23
Сандберг
20
Паттинама
7
Свендсен
25
Д'Агостино
25
Д'Агостино
7
Свендсен
8
Язбек
11
де Ланлай
11
де Ланлай
8
Язбек
8
Гулликсен
18
Стеневик
18
Стеневик
8
Гулликсен
11
14
Брюнес
14
Брюнес
11
Остались в запасе
Викинг
Стремсгодсет
1
Арилд Остбю
ВР
16
Кристоффер Лекберг
ОП
35
Edvin Austbø
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
8
Крешник Красники
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
16
Кристоффер Лекберг
ОП
35
Edvin Austbø
ЦФ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
Остались в запасе
28
Eirik Espelid Blikstad
ЦЗ
8
Крешник Красники
ЦП
47
Andreas Waterfield Skjold
ЦП
10
Йонас Теркельсен
ЦП
40
Мортен Саэтра
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Викинг - Стремсгодсет
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
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Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
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Норвегия. Элитсериен, 29 тур
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2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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