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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Ордабасы
Шахтер Караганда - Ордабасы: обзор матча 09 марта 2023
Шахтер Караганда
09.03.2023, четверг, 11:00
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
1 : 4
Завершен
Ордабасы
71'
А. Таттыбаев
3'
Г. Суюмбаев
59'
А. Тагыберген
67'
М. Мбодж
80'
Ш. Умаров (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер Караганда - Ордабасы
84'
Замена
А. Жаксылыков
️️️️
Г. Суюмбаев
84'
Замена
В. Васильев
️️️️
А. Тагыберген
Замена
А. Назымханов
️️️️
Р. Каньяс
84'
Замена
А. Тюлюбай
️️️️
Р. Туткышев
84'
80'
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Ш. Умаров
ГОЛ! 1:3!
А. Таттыбаев
71'
69'
Замена
Э. Астанов
️️️️
Б. Исламхан
67'
ГОЛ! 0:3!
М. Мбодж
62'
Замена
В. Садовский
️️️️
Б. Абдихоликов
62'
Замена
Ш. Умаров
️️️️
М. Федин
Желтая карточка
В. Дмитренко
59'
59'
ГОЛ! 0:2!
А. Тагыберген
Замена
В. Дмитренко
️️️️
М. Галкин
46'
3'
ГОЛ! 0:1!
Г. Суюмбаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
3
Антон Толордава
ЦЗ
15
Богдан Савкив
ЦЗ
25
Стефан Букорац
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
23
Руслан Туткышев
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
22
Максим Галкин
ЦФ
2
Егор Алишаускас
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
21
Ауро
ПЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
11
Максим Федин
ПВ
3
Радосав Петрович
ЦФ
4
Бернардо Матич
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
26
Мамаду Мбодж
ЦФ
Главный тренер
Александр Седнев
Шахтер Караганда
1
Егор Цуприков
ВР
52
Konstantin Gorizanov
ЦЗ
5
Виктор Дмитренко
ЦЗ
44
Алмас Тюлюбай
ОП
43
Ualikhan Mukhametzhanov
ЦП
18
Абылайхан Назымханов
АП
11
Иван Свиридов
ПВ
9
Темур Чогадзе
ПВ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
99
Данила Карпиков
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Ордабасы
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
10
Эльхан Астанов
ЛВ
23
Муроджон Халматов
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
2-5-2
30
Шацкий
3
Толордава
15
Савкив
7
Муртазаев
23
Туткышев
88
Каньяс
88
Перцух
25
Букорац
2
Алишаускас
22
Галкин
3-1-2-4
1
Шайзада
21
Ауро
23
Эрланов
5
Суюмбаев
8
Тагыберген
11
Федин
9
Исламхан
26
Мбодж
45
Абдихоликов
4
Матич
3
Петрович
22
Галкин
5
Дмитренко
5
Дмитренко
22
Галкин
23
Туткышев
44
Тюлюбай
44
Тюлюбай
23
Туткышев
88
Каньяс
18
Назымханов
18
Назымханов
88
Каньяс
8
Тагыберген
47
Васильев
47
Васильев
8
Тагыберген
9
Исламхан
10
Астанов
10
Астанов
9
Исламхан
11
Федин
17
Умаров
17
Умаров
11
Федин
45
Абдихоликов
90
Садовский
90
Садовский
45
Абдихоликов
5
Суюмбаев
40
Жаксылыков
40
Жаксылыков
5
Суюмбаев
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Ордабасы
1
Егор Цуприков
ВР
52
Konstantin Gorizanov
ЦЗ
43
Ualikhan Mukhametzhanov
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
9
Темур Чогадзе
ПВ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
99
Данила Карпиков
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Главный тренер
Вахид Масудов
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
23
Муроджон Халматов
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
Главный тренер
Александр Седнев
Остались в запасе
1
Егор Цуприков
ВР
52
Konstantin Gorizanov
ЦЗ
43
Ualikhan Mukhametzhanov
ЦП
11
Иван Свиридов
ПВ
9
Темур Чогадзе
ПВ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
99
Данила Карпиков
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
23
Муроджон Халматов
ЦП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
Главный тренер
Вахид Масудов
Главный тренер
Александр Седнев
Статистика матча Шахтер Караганда - Ордабасы
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Ордабасы
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Иртыш
2 : 0
31.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Ордабасы
1 : 1
24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
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