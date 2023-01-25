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Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед

25.01.2023, Среда, 23:00 мск Ноттингем, стадион Сити Граунд Англия. Кубок лиги, 1/2 финала , первый матч Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
17 тур
27 декабря, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 3:0 Ноттингем Форест
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