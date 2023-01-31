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Ньюкасл - Саутгемптон

31.01.2023, Вторник, 23:00 мск Ньюкасл-апон-Тайн, стадион Сент-Джеймс Парк Англия. Кубок лиги, 1/2 финала , ответный матч Ньюкасл - Саутгемптон
Первый матч: 1 - 0
Англия. Кубок лиги (2022/2023)
1/2 финала
первый матч		 24 января, вторник 23:00 Саутгемптон 0:1 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2022/2023)
15 тур
6 ноября, воскресенье 17:00 Саутгемптон 1:4 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
21 тур
10 марта, четверг 22:30 Саутгемптон 1:2 Ньюкасл
3 тур
28 августа, суббота 17:00 Ньюкасл 2:2 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
23 тур
6 февраля, суббота 18:00 Ньюкасл 3:2 Саутгемптон
8 тур
6 ноября, пятница 23:00 Саутгемптон 2:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
29 тур
7 марта, суббота 18:00 Саутгемптон 0:1 Ньюкасл
16 тур
8 декабря, воскресенье 17:00 Ньюкасл 2:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
35 тур
20 апреля, суббота 19:30 Ньюкасл 3:1 Саутгемптон
10 тур
27 октября, суббота 17:00 Саутгемптон 0:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
30 тур
10 марта, суббота 18:00 Ньюкасл 3:0 Саутгемптон
8 тур
15 октября, воскресенье 18:00 Саутгемптон 2:2 Ньюкасл
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
33 тур
9 апреля, суббота 17:00 Саутгемптон 3:1 Ньюкасл
1 тур
9 августа, воскресенье 15:30 Ньюкасл 2:2 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
22 тур
17 января, суббота 20:30 Ньюкасл 1:2 Саутгемптон
4 тур
13 сентября, суббота 18:00 Саутгемптон 4:0 Ньюкасл
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
32 тур
29 марта, суббота 19:00 Саутгемптон 4:0 Ньюкасл
16 тур
14 декабря, суббота 19:00 Ньюкасл 1:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
24 февраля, воскресенье 17:30 Ньюкасл 4:2 Саутгемптон
13 тур
25 ноября, воскресенье 19:00 Саутгемптон 2:0 Ньюкасл
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