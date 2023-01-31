Ньюкасл - Саутгемптон

|1/2 финала
первый матч
|24 января, вторник
|23:00
|Саутгемптон
|0:1
|Ньюкасл
|1/2 финала
первый матч
|24 января, вторник
|23:00
|Саутгемптон
|0:1
|Ньюкасл
|15 тур
|6 ноября, воскресенье
|17:00
|Саутгемптон
|1:4
|Ньюкасл
|21 тур
|10 марта, четверг
|22:30
|Саутгемптон
|1:2
|Ньюкасл
|3 тур
|28 августа, суббота
|17:00
|Ньюкасл
|2:2
|Саутгемптон
|23 тур
|6 февраля, суббота
|18:00
|Ньюкасл
|3:2
|Саутгемптон
|8 тур
|6 ноября, пятница
|23:00
|Саутгемптон
|2:0
|Ньюкасл
|29 тур
|7 марта, суббота
|18:00
|Саутгемптон
|0:1
|Ньюкасл
|16 тур
|8 декабря, воскресенье
|17:00
|Ньюкасл
|2:1
|Саутгемптон
|35 тур
|20 апреля, суббота
|19:30
|Ньюкасл
|3:1
|Саутгемптон
|10 тур
|27 октября, суббота
|17:00
|Саутгемптон
|0:0
|Ньюкасл
|30 тур
|10 марта, суббота
|18:00
|Ньюкасл
|3:0
|Саутгемптон
|8 тур
|15 октября, воскресенье
|18:00
|Саутгемптон
|2:2
|Ньюкасл
|33 тур
|9 апреля, суббота
|17:00
|Саутгемптон
|3:1
|Ньюкасл
|1 тур
|9 августа, воскресенье
|15:30
|Ньюкасл
|2:2
|Саутгемптон
|22 тур
|17 января, суббота
|20:30
|Ньюкасл
|1:2
|Саутгемптон
|4 тур
|13 сентября, суббота
|18:00
|Саутгемптон
|4:0
|Ньюкасл
|32 тур
|29 марта, суббота
|19:00
|Саутгемптон
|4:0
|Ньюкасл
|16 тур
|14 декабря, суббота
|19:00
|Ньюкасл
|1:1
|Саутгемптон
|27 тур
|24 февраля, воскресенье
|17:30
|Ньюкасл
|4:2
|Саутгемптон
|13 тур
|25 ноября, воскресенье
|19:00
|Саутгемптон
|2:0
|Ньюкасл