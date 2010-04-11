Таврия - Заря

|9 тур
|3 октября, суббота
|15:00
|Заря
|0:0
|Таврия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|30
|24
|5
|1
|62:18
|+44
|77
|2.
|Динамо К
|30
|22
|5
|3
|61:16
|+45
|71
|3.
|Металлист
|30
|19
|5
|6
|49:23
|+26
|62
|4.
|Днепр Дп
|30
|15
|9
|6
|48:25
|+23
|54
|5.
|Карпаты
|30
|13
|11
|6
|44:35
|+9
|50
|6.
|Таврия
|30
|12
|9
|9
|38:38
|0
|45
|7.
|Арсенал К
|30
|11
|9
|10
|44:41
|+3
|42
|8.
|Металлург Д
|30
|11
|7
|12
|41:33
|+8
|40
|9.
|Металлург З
|30
|10
|5
|15
|31:48
|-17
|35
|10.
|30
|9
|4
|17
|26:50
|-24
|31
|11.
|Ворскла
|30
|6
|13
|11
|29:32
|-3
|31
|12.
|Мариуполь
|30
|7
|8
|15
|31:56
|-25
|29
|13.
|Заря
|30
|7
|7
|16
|23:47
|-24
|28
|14.
|Кривбасс
|30
|7
|4
|19
|31:47
|-16
|25
|15.
|Черноморец Од
|30
|5
|9
|16
|21:44
|-23
|24
|16.
|Говерла
|30
|5
|4
|21
|18:44
|-26
|19