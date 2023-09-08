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Босния и Герцеговина - Лихтенштейн

08.09.2023, Пятница, 21:45 мск Отбор ЧЕ-2024, 5 тур Босния и Герцеговина - Лихтенштейн
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Матч начнется в 21:45 мск
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Матч начнется в 21:45 мск
Отбор ЧЕ-2020 2019, группа J
10 тур
18 ноября, понедельник 22:45 Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина
5 тур
5 сентября, четверг 21:45 Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные 2014

4 сентября, четверг 19:00 Босния и Герцеговина 3:0 Лихтенштейн
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа G

11 октября, пятница 22:00 Босния и Герцеговина 4:1 Лихтенштейн

7 сентября, пятница 21:00 Лихтенштейн 1:8 Босния и Герцеговина
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Исландия 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Португалия 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Люксембург 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Лихтенштейн 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Словакия 0 0 0 0 0:0 0 0
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