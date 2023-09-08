Босния и Герцеговина - Лихтенштейн

|10 тур
|18 ноября, понедельник
|22:45
|Лихтенштейн
|0:3
|Босния и Герцеговина
|5 тур
|5 сентября, четверг
|21:45
|Босния и Герцеговина
|5:0
|Лихтенштейн
|10 тур
|18 ноября, понедельник
|22:45
|Лихтенштейн
|0:3
|Босния и Герцеговина
|5 тур
|5 сентября, четверг
|21:45
|Босния и Герцеговина
|5:0
|Лихтенштейн
|
|4 сентября, четверг
|19:00
|Босния и Герцеговина
|3:0
|Лихтенштейн
|
|11 октября, пятница
|22:00
|Босния и Герцеговина
|4:1
|Лихтенштейн
|
|7 сентября, пятница
|21:00
|Лихтенштейн
|1:8
|Босния и Герцеговина
|Группа J
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Исландия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0