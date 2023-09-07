Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Сербия - Венгрия
Сербия - Венгрия: обзор матча 07 сентября 2023
Сербия
07.09.2023, четверг, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа G, 5 тур
1 : 2
Завершен
Венгрия
10'
А. Салаи (АГ)
34'
Б. Варга
36'
В. Орбан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сербия - Венгрия
90'
+4
Замена
К. Шобот
️️️️
Р. Салаи
89'
Желтая карточка
А. Салаи
Замена
Л. Йович
️️️️
Д. Влахович
87'
Замена
И. Илич
️️️️
Д. Тадич
86'
77'
Замена
М. Адам
️️️️
Б. Варга
70'
Замена
А. Фиола
️️️️
М. Керкез
67'
Желтая карточка
Б. Варга
Замена
Н. Миленкович
️️️️
Н. Максимович
64'
Замена
А. Живкович
️️️️
Н. Радоньич
46'
Замена
Ф. Младенович
️️️️
Ф. Костич
46'
36'
ГОЛ! 1:2!
В. Орбан
Пас отдал
А. Ланг
34'
ГОЛ! 1:1!
Б. Варга
Пас отдал
Р. Салаи
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Салаи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
11
Филип Костич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
6
Неманья Гудель
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
23
Душан Влахович
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
11
Милош Керкез
ЛЗ
6
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Адам Ланг
ЦЗ
4
Аттила Салаи
ЦЗ
7
Лоик Него
ПЗ
17
Каллум Стайлс
ЦП
8
Адам Надь
ЦП
10
Доминик Собослаи
АП
20
Роланд Салаи
ПВ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Сербия
0
Борис Радунович
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
22
Стефан Митрович
ЛВ
19
Урош Рачич
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
11
Лазар Самарджич
АП
8
Лука Йович
ЦФ
Венгрия
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
5
Габор Салаи
ЦЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
17
Кристофер Хорват
ЦП
18
Сома Шуходовски
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
23
Кевин Шобот
ПВ
13
Михалы Ката
ЦФ
9
Мартин Адам
ЦФ
2-3-3-2
23
Милинкович-Савич
13
Велькович
3
Павлович
6
Гудель
5
Максимович
20
Милинкович-Савич
10
Тадич
11
Костич
7
Радоньич
9
Митрович
23
Влахович
3-2-2-2-1
1
Дибус
6
Орбан
2
Ланг
4
Салаи
7
Него
11
Керкез
17
Стайлс
8
Надь
20
Салаи
10
Собослаи
19
Варга
11
Костич
25
Младенович
25
Младенович
11
Костич
5
Максимович
4
Миленкович
4
Миленкович
5
Максимович
7
Радоньич
14
Живкович
14
Живкович
7
Радоньич
10
Тадич
17
Илич
17
Илич
10
Тадич
23
Влахович
8
Йович
8
Йович
23
Влахович
11
Керкез
5
Фиола
5
Фиола
11
Керкез
20
Салаи
23
Шобот
23
Шобот
20
Салаи
19
Варга
9
Адам
9
Адам
19
Варга
Остались в запасе
Сербия
Венгрия
0
Борис Радунович
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
19
Урош Рачич
ОП
11
Лазар Самарджич
АП
22
Стефан Митрович
ЛВ
Главный тренер
Драган Стойкович
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
5
Габор Салаи
ЦЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
17
Кристофер Хорват
ЦП
18
Сома Шуходовски
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
13
Михалы Ката
ЦФ
Главный тренер
Марко Росси
Остались в запасе
0
Борис Радунович
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
19
Урош Рачич
ОП
11
Лазар Самарджич
АП
22
Стефан Митрович
ЛВ
Остались в запасе
12
Патрик Демжен
ВР
22
Петер Саппанош
ВР
3
Ботонд Балог
ЦЗ
5
Габор Салаи
ЦЗ
2
Аттила Мокши
ЦЗ
17
Кристофер Хорват
ЦП
18
Сома Шуходовски
ЦП
16
Жолт Калмар
ЦП
13
Михалы Ката
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Марко Росси
Статистика матча Сербия - Венгрия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Венгрия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Новости команд
Все
Сербия
Венгрия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Греция – Сербия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Греция – Сербия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Бабич прокомментировал поражение Сербии от Германии – спартаковец забил в свои
14 ноября
2
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
14 ноября
2
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Венгрия – Северная Ирландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Лига наций: шансы Венгрии и Северной Ирландии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Грузия – Венгрия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Грузии и Венгрии на победу в матче 5 тура
13 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+