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Польша - Фарерские острова

07.09.2023, Четверг, 21:45 мск Отбор ЧЕ-2024, 5 тур Польша - Фарерские острова
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Матч начнется в 21:45 мск
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Матч начнется в 21:45 мск
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Албания 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Польша 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Фарерские острова 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Молдавия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Чехия 0 0 0 0 0:0 0 0
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