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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Болгария - Сербия
Болгария - Сербия: обзор матча 20 июня 2023
Болгария
20.06.2023, вторник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа G, 4 тур
1 : 1
Завершен
Сербия
47'
К. Десподов
90+7'
Д. Лазович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болгария - Сербия
90'
+7
ГОЛ! 1:1!
Д. Лазович
88'
Желтая карточка
С. Павлович
Замена
С. Петров
️️️️
Г. Русев
86'
Замена
П. Галчев
️️️️
В. Попов
86'
81'
Желтая карточка
Д. Йовелич
Желтая карточка
И. Дюлгеров
81'
81'
Замена
М. Груйич
️️️️
Н. Максимович
Замена
С. Делев
️️️️
К. Десподов
78'
71'
Замена
Ф. Младенович
️️️️
Ф. Костич
71'
Замена
Д. Лазович
️️️️
А. Живкович
70'
Желтая карточка
Н. Миленкович
Замена
И. Стефанов
️️️️
Н. Илиев
66'
Замена
Ф. Крастев
️️️️
И. Чочев
66'
Желтая карточка
Г. Русев
62'
ГОЛ! 1:0!
К. Десподов
Пас отдал
И. Чочев
47'
Желтая карточка
М. Петков
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болгария
23
Иван Дюлгеров
ВР
2
Виктор Попов
ЦЗ
6
Валентин Антов
ЦЗ
15
Петко Христов
ЦЗ
4
Илия Груев
ОП
8
Андриан Краев
ОП
18
Ивайло Чочев
ЦП
15
Никола Илиев
АП
11
Георгий Русев
ПВ
16
Марин Петков
ПВ
11
Кирил Десподов
ПВ
Главный тренер
Младен Крстаич
Сербия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Никола Миленкович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
11
Филип Костич
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Болгария
1
Даниэл Наумов
ВР
23
Пламен Андреев
ВР
15
Християн Петров
ЦЗ
15
Симеон Петров
ЦЗ
6
Алекс Петков
ЦЗ
4
Патрик-Габриэль Галчев
ПЗ
14
Филип Крастев
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
23
Станислав Шопов
АП
22
Илиян Стефанов
АП
22
Йоан Стоянов
ПВ
10
Спас Делев
ЦФ
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
12
Велько Илич
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
22
Дарко Лазович
ЛП
5
Марко Груйич
ОП
19
Урош Рачич
ОП
17
Иван Илич
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
11
Лазар Самарджич
АП
18
Джордже Йованович
ЦФ
1
Джордже Петрович
ЦФ
3-2-1-3-1
23
Дюлгеров
2
Попов
6
Антов
15
Христов
4
Груев
8
Краев
18
Чочев
16
Петков
15
Илиев
11
Десподов
11
Русев
2-5-2-1
23
Милинкович-Савич
4
Миленкович
3
Павлович
20
Милинкович-Савич
14
Живкович
22
Лукич
5
Максимович
6
Гудель
10
Тадич
11
Костич
9
Йовелич
11
Русев
15
Петров
15
Петров
11
Русев
2
Попов
4
Галчев
4
Галчев
2
Попов
18
Чочев
14
Крастев
14
Крастев
18
Чочев
15
Илиев
22
Стефанов
22
Стефанов
15
Илиев
11
Десподов
10
Делев
10
Делев
11
Десподов
11
Костич
25
Младенович
25
Младенович
11
Костич
14
Живкович
22
Лазович
22
Лазович
14
Живкович
5
Максимович
5
Груйич
5
Груйич
5
Максимович
Остались в запасе
Болгария
Сербия
1
Даниэл Наумов
ВР
23
Пламен Андреев
ВР
15
Християн Петров
ЦЗ
6
Алекс Петков
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
23
Станислав Шопов
АП
22
Йоан Стоянов
ПВ
Главный тренер
Младен Крстаич
1
Предраг Райкович
ВР
12
Велько Илич
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
19
Урош Рачич
ОП
17
Иван Илич
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
11
Лазар Самарджич
АП
18
Джордже Йованович
ЦФ
1
Джордже Петрович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
1
Даниэл Наумов
ВР
23
Пламен Андреев
ВР
15
Християн Петров
ЦЗ
6
Алекс Петков
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
23
Станислав Шопов
АП
22
Йоан Стоянов
ПВ
Остались в запасе
1
Предраг Райкович
ВР
12
Велько Илич
ВР
16
Страхиня Эракович
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
19
Урош Рачич
ОП
17
Иван Илич
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
11
Лазар Самарджич
АП
18
Джордже Йованович
ЦФ
1
Джордже Петрович
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Болгария - Сербия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Где смотреть матч:
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