Введите ваш ник на сайте

Фарерские острова - Албания

20.06.2023, Вторник, 21:45 мск Отбор ЧЕ-2024, 4 тур Фарерские острова - Албания
...
Матч начнется в 21:45 мск
...
Матч начнется в 21:45 мск
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Албания 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Польша 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Фарерские острова 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Молдавия 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Чехия 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 