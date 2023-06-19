Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Швейцария - Румыния
Швейцария - Румыния: обзор матча 19 июня 2023
Швейцария
19.06.2023, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа I, 4 тур
2 : 2
Завершен
Румыния
28'
З. Амдуни
41'
З. Амдуни
89'
В. Михаила
90+2'
В. Михаила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Швейцария - Румыния
Желтая карточка
Р. Штеффен
90'
+8
90'
+4
Желтая карточка
О. Морутан
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
В. Михаила
Пас отдал
О. Морутан
Замена
У. Бизлими
️️️️
Д. Шакири
90'
+1
Замена
Ф. Шер
️️️️
Э. Фернандес
90'
+1
89'
ГОЛ! 2:1!
В. Михаила
Пас отдал
О. Морутан
85'
Замена
А. Чикелдэу
️️️️
В. Скрециу
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Р. Варгас
75'
Замена
Д. Соу
️️️️
Д. Закария
75'
73'
Замена
Д. Олару
️️️️
Д. Сореску
73'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Д. Алибек
Замена
Х. Сеферович
️️️️
З. Амдуни
59'
58'
Замена
О. Морутан
️️️️
Ф. Коман
57'
Замена
В. Михаила
️️️️
Я. Хаджи
45'
+1
Желтая карточка
Д. Сореску
ГОЛ! 2:0!
З. Амдуни
Пас отдал
Д. Шакири
41'
Желтая карточка
М. Аканджи
40'
ГОЛ! 1:0!
З. Амдуни
Пас отдал
Р. Варгас
28'
26'
Желтая карточка
Я. Хаджи
Желтая карточка
Э. Фернандес
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
10
Зеки Амдуни
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Румыния
12
Хорациу Молдован
ВР
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Кристиан Маня
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
10
Николае Станчу
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
23
Деян Сореску
ПВ
7
Флоринел Коман
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
6
Владимир Скрециу
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
15
Джибриль Соу
ЦП
14
Уран Бизлими
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Анди Зекири
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Румыния
16
Михай Айоани
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
13
Валентин Михаила
ЛВ
6
Тудор Балуцэ
ОП
6
Мариуш Марин
ЦП
8
Александру Чикелдэу
ЦП
7
Дариус Олару
ЦП
21
Олимпиу Морутан
АП
20
Деннис Ман
ПВ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Зоммер
13
Родригес
4
Эльведи
5
Аканджи
17
Фернандес
6
Закария
10
Джака
8
Фройлер
17
Варгас
23
Шакири
10
Амдуни
4-1-2-3
12
Молдован
5
Неделчару
4
Маня
3
Дрэгушин
15
Буркэ
10
Станчу
23
Сореску
10
Хаджи
6
Скрециу
7
Алибек
7
Коман
17
Фернандес
22
Шер
22
Шер
17
Фернандес
6
Закария
15
Соу
15
Соу
6
Закария
23
Шакири
14
Бизлими
14
Бизлими
23
Шакири
17
Варгас
11
Штеффен
11
Штеффен
17
Варгас
10
Амдуни
9
Сеферович
9
Сеферович
10
Амдуни
6
Скрециу
8
Чикелдэу
8
Чикелдэу
6
Скрециу
23
Сореску
7
Олару
7
Олару
23
Сореску
7
Коман
21
Морутан
21
Морутан
7
Коман
10
Хаджи
13
Михаила
13
Михаила
10
Хаджи
7
Алибек
17
Пушкаш
17
Пушкаш
7
Алибек
Остались в запасе
Швейцария
Румыния
1
Грегор Кобель
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
20
Михел Эбишер
ЦП
14
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
16
Михай Айоани
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
6
Тудор Балуцэ
ОП
6
Мариуш Марин
ЦП
20
Деннис Ман
ПВ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
14
Седрик Зесигер
ЦЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
20
Михел Эбишер
ЦП
14
Анди Зекири
ЦФ
Остались в запасе
16
Михай Айоани
ВР
1
Стефан Тарновану
ВР
4
Адриан Рус
ЦЗ
6
Тудор Балуцэ
ОП
6
Мариуш Марин
ЦП
20
Деннис Ман
ПВ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Мирел Рэдой
Статистика матча Швейцария - Румыния
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Румыния
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Новости команд
Все
Швейцария
Румыния
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Швейцария – Шотландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Лига наций: шансы Швейцарии и Шотландии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Швейцария – Шотландия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Швейцарии и Шотландии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словения – Швейцария: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словении и Швейцарии на победу в матче 5 тура
12 ноября
В Швейцарии объяснили отказ от участия в ЧМ U-15, где сыграет сборная России
22 октября
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
20 ноября
Лига наций: шансы Боснии и Герцеговины и Румынии на победу в матче 6 тура
16 ноября
Румыния – Польша: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Лига наций: шансы Румынии и Польши на победу в матче 5 тура
13 ноября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+